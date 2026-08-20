Fuerte sismo de magnitud 6.7 sacude el sur y centro de Perú

Lima.- Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves diversas regiones de Perú, registrando su epicentro a unas 20 millas al noroeste de Hapahuacho, según los datos técnicos preliminares emitidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se sintió con marcada intensidad en el departamento de Ayacucho y fue percibido con claridad por los habitantes de Lima, sin que hasta el momento los organismos de primera respuesta reporten víctimas fatales ni daños estructurales graves.

🚨 Ante el sismo registrado en Ayacucho y percibido también en Lima, activamos nuestros protocolos de seguridad. El personal de la sede central del Midis evacuó de manera ordenada hacia las zonas seguras externas, siguiendo las indicaciones de los equipos responsables de… pic.twitter.com/Q33dPdzXiM — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) August 20, 2026

Activan protocolos de seguridad

Tras registrarse el evento sísmico, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) activó de inmediato sus protocolos de seguridad, procediendo a la evacuación preventiva y ordenada de todo el personal que labora en su sede central hacia las zonas seguras externas, bajo la supervisión y guía de los equipos responsables de gestión del riesgo y atención de emergencias.

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A través de sus canales oficiales, el despacho ministerial reiteró a la ciudadanía la importancia de mantener la serenidad y ejecutar planes de prevención familiar.

«Recordamos la importancia de mantener la calma, identificar las rutas de evacuación, ubicarse en zonas seguras y tener lista la mochila de emergencia. Estar preparados y saber cómo actuar puede hacer la diferencia ante una emergencia», subrayó la institución gubernamental mientras las autoridades de Defensa Civil continúan con el monitoreo en las áreas cercanas al epicentro.

☝️Tras el #sismo registrado, revisa que tu mochila para emergencias tenga todo lo necesario y mantenla siempre en un lugar visible y de fácil acceso. Estar preparados puede marcar la diferencia. pic.twitter.com/Y9M9AbGgxe — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) August 20, 2026

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