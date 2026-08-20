Ford repatriará la fabricación de sus modelos Lincoln y creará miles de empleos

Washington.- La Casa Blanca informó que Ford Motor Company anunció formalmente que repatriará a los Estados Unidos la producción de su línea de vehículos de lujo Lincoln, eliminando progresivamente las importaciones provenientes de China y generando miles de nuevos puestos de trabajo en el sector manufacturero nacional.

En un comunicado explicó que la decisión corporativa fue calificada como una respuesta directa a la política comercial y el esquema arancelario impulsado por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la producción interna y reconstruir las cadenas de suministro.

Al respecto, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, fue enfático al explicar el motivo del traslado industrial: «Tomamos esta decisión tan pronto como se definió la política de la Administración», confirmando el impacto de las directrices arancelarias sobre las decisiones de ensamblaje global de las armadoras.

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Destacan los fabricantes automotrices en EE.UU.

Por otro lado, la Casa Blanca destacó que con este anuncio, Ford se suma a una extensa lista de fabricantes automotrices que han acelerado el regreso y la ampliación de sus plantas en suelo estadounidense:

Toyota: Invertirá 3.600 millones de dólares para trasladar la producción de la camioneta Tacoma desde México a su planta de San Antonio, Texas , duplicando el tamaño de las instalaciones y creando 2.000 empleos directos.

Invertirá , duplicando el tamaño de las instalaciones y creando 2.000 empleos directos. General Motors: Destinará 4.000 millones de dólares para mover la fabricación de los modelos Chevrolet Blazer y Equinox desde México hacia complejos en Tennessee y Kansas, además de trasladar la producción del Buick Envision desde China a territorio de Kansas.

Destinará hacia complejos en Tennessee y Kansas, además de trasladar la producción del Buick Envision desde China a territorio de Kansas. Honda: Producirá la nueva generación del modelo Civic en el estado de Indiana en lugar de México para evitar aranceles, asegurando una producción anual cercana a las 210.000 unidades en EE. UU.

Producirá la nueva generación del modelo Civic en el estado de Indiana en lugar de México para evitar aranceles, asegurando una Mercedes-Benz: Ejecuta una inversión de 4.000 millones de dólares para expandir la fabricación de vehículos SUV en su planta de Tuscaloosa, Alabama, citando los aranceles como el factor determinante.

Ejecuta una en su planta de Tuscaloosa, Alabama, citando los aranceles como el factor determinante. Stellantis: Realiza la mayor inversión individual en sus 100 años de historia en el país , con el objetivo de elevar su manufactura un 50%, lanzando cinco nuevos modelos y generando más de 5.000 puestos laborales en Illinois, Ohio, Míchigan e Indiana.

Realiza la , con el objetivo de elevar su manufactura un 50%, lanzando cinco nuevos modelos y generando más de 5.000 puestos laborales en Illinois, Ohio, Míchigan e Indiana. Hyundai, Volvo, Nissan y Rolls-Royce: Hyundai refuerza su capacidad productiva en la Metaplant America de Georgia; Volvo Trucks amplía el ensamblaje de camiones regionales en Virginia; Nissan maximiza la capacidad operativa en Tennessee; y Rolls-Royce invierte cerca de 100 millones de dólares en motores e infraestructura en Carolina del Sur y Minnesota.

Por último, indicaron que este masivo repliegue fabril hacia territorio estadounidense marca una transformación estructural en la industria automotriz global, consolidando el retorno del capital manufacturero y blindando las fuentes de empleo local frente a los gravámenes a las importaciones extranjeras.

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