Festival NC BeachBlast en Kings Mountain

Charlotte, NC.- El 27º Festival Anual NC Beach Blast llega a Patriots Park, 220 S. Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 22 de agosto de 2026, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., con un concierto inaugural gratuito el 21 de agosto de 2026.

El concierto del 21 de agosto, que tendrá lugar en Patriots Park a las 6:00 p.m., contará con la actuación de Too Much Sylvia.

Beach Blast es un evento gratuito que ofrece música en vivo y muchas otras actividades divertidas con temática playera.

Actividades del 22 de agosto

Música en vivo

Concurso de comer sandía

Diversión en la zona de juegos acuáticos

Desfile de carritos de golf

Mercado de alimentos del paseo marítimo

Atracciones e hinchables

Concurso de aros de hula-hula

Lanzamiento de pelota de playa

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Horario de Beach Bast 22 de agosto

12:00 pm: Medallones oscilantes

2:30 p.m.: Náufragos

4:30 p.m.: Lanzamiento de la pelota de playa

5:00 p.m.: Rivermist

7:30 p.m.: Jim Quick y Coastline

Finalmente puede consultar las actualizaciones en la página de Facebook de Turismo y Eventos de la Ciudad de Kings Mountain.

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