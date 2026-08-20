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Festival NC BeachBlast en Kings Mountain

ENTRETENIMIENTO
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Festival NC BeachBlast en Kings Mountain
Cortesía: Festival NC BeachBlast
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El 27º Festival Anual NC Beach Blast llega a Patriots Park, 220 S. Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 22 de agosto de 2026, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., con un concierto inaugural gratuito el 21 de agosto de 2026.

El concierto del 21 de agosto, que tendrá lugar en Patriots Park a las 6:00 p.m., contará con la actuación de Too Much Sylvia.

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Beach Blast es un evento gratuito que ofrece música en vivo y muchas otras actividades divertidas con temática playera.

Actividades del 22 de agosto

  • Música en vivo
  • Concurso de comer sandía
  • Diversión en la zona de juegos acuáticos
  • Desfile de carritos de golf
  • Mercado de alimentos del paseo marítimo
  • Atracciones e hinchables
  • Concurso de aros de hula-hula
  • Lanzamiento de pelota de playa

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Horario de Beach Bast 22 de agosto

  • 12:00 pm: Medallones oscilantes
  • 2:30 p.m.: Náufragos
  • 4:30 p.m.: Lanzamiento de la pelota de playa
  • 5:00 p.m.: Rivermist
  • 7:30 p.m.: Jim Quick y Coastline

Finalmente puede consultar las actualizaciones en la página de Facebook de Turismo y Eventos de la Ciudad de Kings Mountain.

Video: Nuevo Trailer de «Maléfica 2: Amante del mal»

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