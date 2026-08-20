Festival NC BeachBlast en Kings Mountain

Charlotte, NC.- El 27º Festival Anual NC Beach Blast llega a Patriots Park, 220 S. Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 22 de agosto de 2026, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., con un concierto inaugural gratuito el 21 de agosto de 2026.
El concierto del 21 de agosto, que tendrá lugar en Patriots Park a las 6:00 p.m., contará con la actuación de Too Much Sylvia.
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Beach Blast es un evento gratuito que ofrece música en vivo y muchas otras actividades divertidas con temática playera.
Actividades del 22 de agosto
- Música en vivo
- Concurso de comer sandía
- Diversión en la zona de juegos acuáticos
- Desfile de carritos de golf
- Mercado de alimentos del paseo marítimo
- Atracciones e hinchables
- Concurso de aros de hula-hula
- Lanzamiento de pelota de playa
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Horario de Beach Bast 22 de agosto
- 12:00 pm: Medallones oscilantes
- 2:30 p.m.: Náufragos
- 4:30 p.m.: Lanzamiento de la pelota de playa
- 5:00 p.m.: Rivermist
- 7:30 p.m.: Jim Quick y Coastline
Finalmente puede consultar las actualizaciones en la página de Facebook de Turismo y Eventos de la Ciudad de Kings Mountain.