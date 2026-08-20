Charlotte, NC.- Los líderes de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg compartieron el martes 18 de agosto de 2026 información clave sobre el regreso a clases, mientras el distrito se prepara para recibir a más de 139.000 estudiantes el primer día de clases, el martes 25 de agosto.

Durante una rueda de prensa en la Escuela Secundaria Montessori J.T. Williams, la superintendente Crystal Hill y miembros del equipo directivo de CMS detallaron los preparativos en materia académica, personal, transporte, seguridad, instalaciones, nutrición escolar y recursos para las familias.

“Durante todo el verano, los equipos de las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg han trabajado arduamente para preparar una apertura escolar exitosa”, declaró Hill. “Nuestros campus han sido sometidos a reparaciones, renovaciones y mantenimiento rutinario. Las aulas se han preparado, los sistemas se han probado, los autobuses se han alistado y el personal de todo el distrito ha trabajado diligentemente para garantizar que nuestras escuelas sean seguras, acogedoras y estén listas para el aprendizaje desde el primer día.”

Novedades

Entre las novedades compartidas el martes se incluyen:

Personal: CMS tiene más del 98% de los puestos docentes cubiertos para el próximo año escolar. El distrito da la bienvenida a 644 nuevos educadores y 218 docentes residentes que participan en el Programa de Residencia Docente de CMS han sido contratados para puestos docentes.

Transporte: CMS operará 750 autobuses escolares, incluyendo 28 autobuses eléctricos, y se espera que más de 71.000 estudiantes utilicen el transporte del distrito diariamente. Si bien CMS actualmente tiene 98 vacantes de conductor, todas las rutas sin conductor asignado serán cubiertas con el personal existente, y el distrito no prevé interrupciones debido a dichas vacantes.

Seguridad escolar: CMS continúa con su enfoque integral de seguridad escolar, que incluye oficiales de enlace escolar en escuelas primarias y secundarias (de K-8), escáneres de seguridad en esos campus y patrullajes policiales en las escuelas primarias. CMS también ha actualizado su sistema de gestión de visitantes Raptor y seguirá utilizando el protocolo de respuesta estándar «I Love U Guys».

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Instalaciones: El Departamento de Servicios de Edificios completó más de 10,000 órdenes de trabajo durante el verano. Los proyectos de mantenimiento de capital incluyeron nuevas unidades de climatización en seis escuelas, siete techos nuevos, ocho pisos nuevos, proyectos de pavimentación y reemplazo de iluminación LED en varios sitios. Este año escolar marca la apertura de dos nuevas escuelas financiadas a través del bono de 2023: la Escuela Primaria Dilworth en Park Road y la Escuela Secundaria Cato Ridge. Además, el antiguo campus Marie G. Davis se ha convertido con éxito y está listo para recibir estudiantes como la Escuela Secundaria Montessori J.T. Williams.

Académico: El distrito está actualizando las prácticas tecnológicas en primaria, incluyendo la limitación del acceso independiente a YouTube para estudiantes de K-2 y el énfasis en la instrucción dirigida por el maestro, las experiencias prácticas, el movimiento y el aprendizaje activo. Nutrición escolar: El desayuno seguirá estando disponible sin costo para todos los estudiantes de CMS.

Recursos para familias: Se recomienda a las familias descargar tres aplicaciones esenciales: Infinite Campus, ParentSquare y AlphaPortal, para acceder a información académica, comunicaciones del distrito y de la escuela, y actualizaciones sobre el transporte.

Se recomienda a las familias que aún necesiten inscribir a un estudiante o solicitar transporte que lo hagan lo antes posible. El distrito anima a las familias a asistir a la jornada de puertas abiertas de su escuela, completar los formularios necesarios para el regreso a clases a través del Portal para Padres de Infinite Campus y revisar el Código de Conducta Estudiantil antes del primer día de clases.

Información y recursos adicionales

Finalmente puede visitar la página web de regreso a clases de CMS.

Consulte la presentación para familias sobre el regreso a clases y la lista de verificación de preparación. Descargue aquí el gráfico proporcionado por el distrito para estas tres aplicaciones esenciales.

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