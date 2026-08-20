EE.UU. supera los 300 tiroteos masivos y 15 mil heridos por armas en el 2026

Washington.- La organización no gubernamental Gun Violence Archive (GVA) publicó su más reciente balance estadístico sobre la violencia armada en los Estados Unidos con datos verificados hasta el 18 de agosto de 2026, contabilizando un total de 8.250 personas fallecidas por homicidios, asesinatos y disparos involuntarios, además de 15.360 heridos en incidentes con armas de fuego en todo el país.

El informe publicado en las redes sociales revela que el territorio estadounidense ha sido escenario de 307 tiroteos masivos y 15 asesinatos masivos durante el año.

Detallaron que entre las cifras más alarmantes resalta el impacto letal sobre la población infantil y juvenil: 149 niños (de 0 a 11 años) han muerto y 252 han resultado heridos, mientras que entre los adolescentes (de 12 a 17 años) se registran 553 víctimas mortales y 1.676 lesionados.

Visit https://t.co/Nlx11AxeuL for up-to-date statistics and information pic.twitter.com/oCZ6PNwoik — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) August 20, 2026

Casi 30 agentes de seguridad muertos

Por otro lado, indicaron que en el ámbito del orden público y las fuerzas policiales, el registro documenta 29 agentes caídos en cumplimiento de su deber y 196 efectivos heridos. De manera paralela, durante intervenciones armadas con autoridades, 910 sospechosos perdieron la vida y 459 sufrieron lesiones.

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Asimismo, señalaron que el desglose estadístico contabiliza además 809 disparos accidentales no intencionales, 543 casos de uso defensivo de armas donde ciudadanos repelieron agresiones y 370 incidentes clasificados como homicidio-suicidio.

En este sentido, señalaron que la organización precisó que las proyecciones de suicidios basadas en extrapolaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan excluidas de forma provisional hasta disponer de métricas consolidadas más oportunas y precisas sobre este problema a nivel nacional.

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