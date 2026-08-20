EE.UU. envía primer grupo de deportados a Liberia

Washington.- En el marco de un nuevo acuerdo bilateral entre Washington y Monrovia, un primer contingente de 20 migrantes deportados desde los Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional Roberts, en las afueras de la capital liberiana.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que este vuelo marca el inicio de un plan mediante el cual el país africano recibirá a un total de 1.200 personas deportadas durante el próximo año, constituyendo una de las mayores operaciones de expulsión hacia terceros países implementadas bajo la política migratoria de la administración de Donald Trump.

El inicio de estas operaciones fue celebrado abiertamente por el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, quien a través de sus redes sociales compartió imágenes del proceso y lanzó un contundente mensaje.

“Es un gran día para deportar extranjeros ilegales. ¡Buenos días, América!”, ratificando la determinación del Gobierno federal de acelerar las repatriaciones y remociones forzosas del territorio estadounidense.

It’s a great day to deport illegal aliens. Good morning America! pic.twitter.com/eCfnmzHEPv — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) August 20, 2026

Deportarán a los migrantes paulatinamente

Por otro lado, de acuerdo con declaraciones del ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, el grupo de 1.200 deportados que llegarán paulatinamente no solo estará integrado por ciudadanos africanos, sino también por personas procedentes de América del Norte, América del Sur (incluidos países como Venezuela y Colombia) y la región del Caribe.

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Por su parte, el ministro de Justicia liberiano, Natu Oswald Tweh, detalló que la mayoría de los trasladados cometió infracciones de carácter migratorio y precisó que, si lo desean, tendrán la opción de solicitar asilo formal en territorio liberiano.

La estrategia de deportaciones hacia terceros países ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes denuncian que la administración estadounidense recurre a estos pactos como un vacío legal para eludir compromisos de protección internacional.

Por último, los defensores advierten que enviar a solicitantes de asilo a naciones africanas en las que nunca han vivido o donde carecen de vínculos los expone a riesgos de seguridad y los orilla a regresar de manera forzada a los países de origen de los cuales huyeron inicialmente.

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