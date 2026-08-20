Dreyer’s y la FDA ordenan retiro preventivo de paletas Outshine de varios sabores

Washington.- La compañía de alimentos Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. emitió una alerta de retiro voluntario del mercado estadounidense para determinados lotes de sus populares paletas de fruta Outshine Fruit Bars, debido a un riesgo potencial de contaminación con fragmentos de vidrio.

En un comunicado, indicaron que la medida preventiva fue coordinada con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tras recibir reportes de consumidores que alertaron sobre la presencia de dicho material en el producto.

Señalaron que los productos afectados abarcan las presentaciones de cajas de 6 unidades (de 2.5 onzas) en los sabores de fresa (Strawberry), sandía (Watermelon), uva (Grape), mandarina (Tangerine) y cereza negra (Black Cherry), así como la caja surtida Outshine Variety Pack de 24 unidades (de 2.5 onzas).

Asimismo, la empresa precisó que los lotes señalados fueron distribuidos a cadenas de supermercados y minoristas en todo el territorio de los Estados Unidos.

View the complete details of this recall at: https://t.co/JPP5BTE3uN pic.twitter.com/G8rBrk4hwV — U.S. FDA Recalls and Alerts (@FDArecalls) August 20, 2026

No han registrado lesiones ni enfermedades

Por otro lado, el fabricante enfatizó que esta acción se lleva a cabo por extrema precaución y confirmó que hasta la fecha no se han registrado lesiones, heridas ni enfermedades vinculadas con el consumo de las paletas.

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De la misma manera, aclaró que ninguna otra variedad, presentación o sabor de la línea Outshine está involucrada en este retiro.

En este sentido, las autoridades sanitarias y la compañía exhortaron a las personas que hayan adquirido los productos con los códigos de lote y fechas de vencimiento especificadas a no consumirlos, desecharlos de inmediato o devolverlos al establecimiento de compra para obtener un reembolso total. Por último, indicaron que para consultas adicionales, los clientes pueden comunicarse a la línea de atención al consumidor de Dreyer’s al número 800-392-4885, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este).

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