Charlotte, NC.- Luego que se publicara oficialmente el calendario anual de la NBA, que se entrega a mediados de agosto, y los aficionados de los Hornets tienen mucho que analizar. Como siempre, todos los equipos disputarán 82 partidos de temporada regular, con la habitual combinación de rivales dentro y fuera de la conferencia. La fecha y el lugar de estos encuentros son lo que convierte la presentación del calendario en un evento tan esperado.
Datos
- Actualmente, los Hornets tienen series de temporada de tres partidos contra seis equipos diferentes de la Conferencia Este, aunque dos de ellas podrían convertirse en series de cuatro partidos según los resultados de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup. Por ahora, se enfrentarán a Cleveland, Indiana y Toronto dos veces en casa y una vez fuera, y luego a Chicago, Milwaukee y Nueva York una vez en casa y dos veces fuera.
- Por segundo año consecutivo, los Hornets inician su temporada contra los Brooklyn Nets, a quienes vencieron 136-117 en casa en la noche inaugural de la temporada pasada. Esta es la segunda vez en la historia de la franquicia que juegan dos partidos inaugurales de temporada seguidos contra el mismo rival (lo hicieron tres veces seguidas contra Chicago entre 1993 y 1995).
- Charlotte ha ganado cinco partidos inaugurales de temporada consecutivos, un récord para la franquicia, igualando la racha activa más larga de la NBA junto con Milwaukee. Utah fue el último equipo en ganar seis partidos inaugurales de temporada consecutivos, entre 2017 y 2022. El récord de la NBA es de 11 victorias y lo comparten San Antonio (1997-2007) y los Syracuse Nationals (1961-1971).
- Tres de las victorias de los Hornets en el inicio de la temporada durante este período invicto de cinco años se han decidido por seis puntos o menos, y las otras dos por 27 y 19 puntos.
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- El partido inaugural de los Hornets en casa, el viernes 23 de octubre, será contra los Atlanta Hawks por segunda vez en cuatro años (victoria por 116-110 el 25 de octubre de 2023).
- Tras registrar un balance de 1-15 en la División Sureste en la temporada 2024-25, los Hornets se recuperaron y lograron un récord de 11-5 la temporada pasada, que incluyó una barrida de 4-0 sobre Washington y victorias de 3-1 en las series de la temporada regular contra Atlanta y Orlando. Cuatro de sus primeros seis partidos de la temporada 2026-27 serán contra rivales de la División Sureste.
- La participación de los Hornets en la Emirates NBA Cup comienza en Washington el viernes 30 de octubre, con partidos adicionales contra Boston (viernes 6 de noviembre), en Atlanta (viernes 20 de noviembre) y contra Chicago (miércoles 25 de noviembre). Ninguno de los cinco equipos del Grupo C de la Conferencia Este avanzó a la ronda eliminatoria el año pasado. En tres participaciones en la NBA Cup, Charlotte tiene un récord de solo 2-10.
- Charlotte completará rápidamente la primera de sus dos giras por la Conferencia Oeste, del jueves 12 al viernes 20 de noviembre, con el último partido curiosamente en Atlanta. Esta racha de cuatro partidos (que comienza con Phoenix, Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers) no incluye partidos consecutivos y tres de ellos contarán con dos días de descanso.
- La gira más larga de la temporada constará de seis partidos (Portland, Sacramento, Golden State, Utah, Denver y Dallas) a lo largo de 11 días, desde el sábado 9 de enero hasta el martes 19 de enero. Además, habrá dos partidos consecutivos en esta gira por el Oeste. La temporada pasada, Charlotte obtuvo un balance de 3-2 en su gira de cinco partidos (del 10 al 18 de enero).
- Durante esta gira, Charlotte intentará vencer a Utah por sexta vez consecutiva, lo que representa su racha de victorias más larga en enfrentamientos directos contra un mismo rival. Los Hornets ganaron ambos encuentros la temporada pasada por una diferencia combinada de 78 puntos, incluyendo una victoria récord de la franquicia por 55 puntos como visitante el 10 de enero en Salt Lake City, Utah.
- Charlotte tendrá 13 partidos consecutivos, la cifra más baja de la liga, aunque nueve requerirán viajes y cinco implicarán cambios de zona horaria. El equipo tuvo un récord de 11-5 en la segunda noche de partidos consecutivos la temporada pasada (jugó 16, la cifra más alta de la liga), lo que le valió el quinto mejor porcentaje de victorias de la NBA (.688), detrás de Detroit, San Antonio, Miami y Filadelfia.
Con información de Hornets