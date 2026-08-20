Charlotte, NC.- Luego que se publicara oficialmente el calendario anual de la NBA, que se entrega a mediados de agosto, y los aficionados de los Hornets tienen mucho que analizar. Como siempre, todos los equipos disputarán 82 partidos de temporada regular, con la habitual combinación de rivales dentro y fuera de la conferencia. La fecha y el lugar de estos encuentros son lo que convierte la presentación del calendario en un evento tan esperado.

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