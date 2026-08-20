Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso sobre la desaparición de Shaquina Harris, una mujer afrodescendientes de 29 años, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informaron el 19 de agosto que iniciaron una investigación criminal hace unos días.

A medida que avanzaba la investigación como homicidio que inició el 7 de agosto, los detectives localizaron a Harris sin vida en la cuadra 10000 Statesville Road, en North Division.

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Ese mismo día, los detectives solicitaron y obtuvieron órdenes de arresto contra Floyd Long, de 45 años de edad, en relación con este caso.

El sábado 15 de agosto, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó al Sr. Long.

Long fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y se le acusa de lo siguiente:

Asesinato en primer grado

Ocultación de la muerte

Posesión de un arma de fuego por un delincuente

Robo de un perro

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de esta detención.

La denuncia de desaparición

La Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) solicita la ayuda del público para localizar a una persona desaparecida.

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El jueves 2 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, Shaquina Harris fue vista por última vez saliendo del Hospital Atrium en la zona alta de Charlotte. También es posible que haya estado en el área de Beatties Ford y Woodford Bridge Drive, en el norte de Charlotte, la tarde del 2 de julio.

La última vez que se la vio vestía un chándal gris.

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la Sra. Harris que llame inmediatamente al 911.

Para obtener información adicional, consulte el incidente: 20260713-0006-01.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.