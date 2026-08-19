Opción Fin de Semana: Festival de botes dragón en Rowan

Salisbury, NC.- El 12.º Festival Anual de Botes Dragón de la Cámara de Comercio de Rowan se celebrará el sábado 22 de agosto de 2026 en el Shrine Club de High Rock Lake, ubicado en 6480 Long Ferry Road, Salisbury, Carolina del Norte. Esto se encuentra a unos 72 kilómetros al noreste de Charlotte. La entrada es gratuita.

Los asistentes pueden llevar sus sillas de jardín y mantas. No se permiten mascotas, coolers, ni comida del exterior.

Habrá puestos de comida ambulantes, vendedores y actividades para toda la familia.

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El estacionamiento tendrá un costo de $10, o $20 si prefiere estacionar (lo recaudado se destinará a la escuela secundaria East Rowan). Habrá tranvías y furgonetas de enlace que brindarán transporte entre las áreas de estacionamiento y las instalaciones del Shrine Club.

Las embarcaciones pueden observar el evento desde el canal principal o atracar detrás del Shrine Club para disfrutar de la comida y las festividades.

Obtén más información en el evento de Facebook.

La empresa privada supervisa la competición y proporciona a cada equipo todo el equipamiento necesario (embarcación, remos, chalecos salvavidas). Los equipos aprenden a remar durante una sesión de práctica introductoria.

Cada equipo debe contar con 20 remeros (un mínimo de ocho mujeres) y un tamborilero o mascota. El día de la competición, cada equipo participará en tres series en un recorrido recto de 300 metros, con carreras individuales que durarán entre dos y tres minutos y medio. Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada división, y al final se coronará a un campeón absoluto.

Detalles del evento



Día: 22 de agosto de 2026, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dirección: Rowan Shrine Club – 6480 Long Ferry Road, Salisbury

Valor: La entrada a este evento es gratuita

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