Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) se ha asociado con la Facultad de Trabajo Social de la UNC para ampliar el acceso a la capacitación en prevención del suicidio a las universidades del sistema UNC y a los campus de colegios comunitarios en todo el estado durante el año académico 2026-27.

El proyecto «Desarrollo de capacidades y ampliación del acceso a la formación en prevención del suicidio para colegios y universidades de Carolina del Norte» estará dirigido por Alicia Freeman , directora del programa de Primeros Auxilios en Salud Mental (MHFA) de la UNC en el campus, y Paul Lanier , titular de la Cátedra Distinguida L. Richardson Preyer para el Fortalecimiento de las Familias de la universidad.

«Ampliar esta capacitación a universidades y colegios comunitarios ayudará a llegar a los jóvenes adultos cuando son más vulnerables», declaró Dev Sangvai, secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte . «Las presiones escolares y las preocupaciones sobre su futuro pueden causarles un estrés excesivo. Los Primeros Auxilios en Salud Mental brindan la ayuda adecuada en el momento oportuno a quienes la necesitan».

Lee también: Conmemoran el Día 988 y el servicio inclusivo de prevención del suicidio

«Agradezco esta colaboración porque brinda habilidades prácticas de prevención del suicidio directamente a las personas que interactúan diariamente con jóvenes adultos», dijo Kelly Crosbie, MSW, LCSW, Subsecretaria de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias .

La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en Carolina del Norte casi se duplica entre los hombres de 20 a 24 años (26,6), en comparación con los hombres de 15 a 19 años (14,7), y aumenta un 33 por ciento entre las mujeres de esos dos grupos de edad, según datos de 2014-2023 del Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Carolina del Norte .

«La universidad representa una transición crucial y un momento clave en el desarrollo de los estudiantes de entre 18 y 25 años», afirmó Freeman.

Más detalles

El programa de Primeros Auxilios en Salud Mental enseña a las personas cómo brindar apoyo a quienes enfrentan problemas de salud mental o consumo de sustancias. Este programa ha capacitado a más de 4.5 millones de personas en Estados Unidos. Carolina del Norte es uno de los más de 30 estados que han implementado políticas y financiamiento para priorizar los Primeros Auxilios en Salud Mental.

Este programa, basado en la investigación y la evidencia, capacita a las personas para identificar, comprender y responder a los signos de problemas de salud mental y consumo de sustancias, ayudándolas a iniciar conversaciones con personas que necesitan estos servicios hasta que tengan acceso a atención profesional.

El proyecto ofrecerá al menos 50 sesiones de capacitación en Primeros Auxilios en Salud Mental (MHFA, por sus siglas en inglés) para colegios y universidades de Carolina del Norte hasta junio de 2027, con el objetivo de llegar a al menos 15 instituciones, capacitar a 600 participantes y formar a al menos 20 nuevos instructores de MHFA. La capacitación también se ofrecerá a los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS). El equipo espera organizar cinco capacitaciones específicas para el NCDHHS, llegando a al menos 100 participantes.

Lee también: Evento de compras para la prevención del suicidio

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) se encargará de la comercialización y promoción de las oportunidades de capacitación en las escuelas del sistema UNC y en los campus de los colegios comunitarios estatales.

La Facultad de Trabajo Social de la UNC ha colaborado como socio y sede del programa MHFA con el Consejo Nacional para el Bienestar Mental desde 2015. El programa MHFA de la UNC, impartido en el campus, ha ofrecido 223 capacitaciones, llegando a más de 3418 personas desde el verano de 2022. El año pasado, el equipo elaboró ​​una encuesta de seguimiento con los participantes del programa MHFA —la primera de su tipo en un campus universitario— y descubrió que el 98 % de los encuestados recomendaría la capacitación a otras personas .

Este proyecto se alinea con varias prioridades y programas estatales, incluido el plan estratégico de la División de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios de Uso de Sustancias del estado . El aumento del acceso a la atención y el fortalecimiento del personal mediante la capacitación de nuevos instructores reforzarán el sistema estatal de servicios de crisis.

El proyecto también apoya iniciativas estratégicas que forman parte del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio de Carolina del Norte 2026-30.y el Plan de Acción Estatal para la Prevención del Suicidio de Jóvenes Negros, específicamente con adultos jóvenes de entre 18 y 24 años. Esto incluye liderar el trabajo de prevención del suicidio, brindar capacitación a voluntarios comunitarios y ofrecer capacitación y educación en salud mental para estudiantes universitarios, entre otras cosas.

Video: Prevención del suicidio: recursos clave y señales de alerta