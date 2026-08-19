NC transforma la forma de medir el ganado con imágenes 3D

Raleigh, NC.- Una empresa emergente de Carolina del Norte desarrolla una tecnología que utiliza imágenes 3D para evaluar la estructura de las pezuñas del ganado y ofrecer a productores y veterinarios una herramienta accesible para detectar posibles problemas de salud.

En una granja lechera de Carolina del Norte, los métodos tradicionales de medición dieron paso a una herramienta mucho más sencilla: un iPhone. Durante una jornada en Ran-Lew Dairy, estudiantes escanearon las pezuñas y la pelvis de varias vacas mediante una aplicación diseñada por OsRostrum Inc., compañía fundada por la Dra. Catie McVey.

Lee también: Charlotte requiere permisos para tener gallinas y ganado dentro de los límites de la ciudad

McVey comenzó a investigar esta tecnología durante la secundaria, cuando estudió cómo las computadoras podían reproducir algunos criterios utilizados para analizar la conformación del ganado. Este proceso examina características físicas como proporciones, ángulos y estructura corporal para determinar el potencial productivo, la longevidad y la aptitud reproductiva de los animales.

Su trabajo continuó durante sus estudios de maestría y doctorado. Con el tiempo, McVey comprobó que las imágenes tridimensionales podían proporcionar mediciones consistentes y precisas. El avance de las cámaras de los teléfonos inteligentes permitió convertir esa investigación en una herramienta con aplicaciones prácticas para las explotaciones ganaderas.

OsRostrum desarrolló BoviPhIT, una aplicación que utiliza la cámara del iPhone y algoritmos de visión artificial para construir perfiles 3D de las pezuñas. El sistema calcula variables como la longitud y el ángulo de los dedos, la altura de la pezuña y su curvatura.

Estas mediciones pueden ayudar a identificar características asociadas con la cojera, un problema que afecta la movilidad, alimentación, crecimiento y producción de leche de los animales. También puede dificultar la reproducción y aumentar los gastos veterinarios para los productores.

La tecnología podría facilitar además la evaluación durante una consulta veterinaria. Si un especialista detecta que una vaca presenta dificultades para desplazarse, un escaneo puede aportar información sobre posibles alteraciones estructurales.

Lee también: Anuncian a los ganadores del Premio Carolina del Norte 2025

BoviPhIT genera informes con mediciones, modelos 3D y fotografías o videos del animal. Los productores pueden consultar esos datos mediante enlaces o códigos QR, incluso incorporarlos a catálogos de venta. La herramienta funciona tanto para ganado lechero como para ganado de carne.

El costo representa otro de sus principales atractivos. Mientras algunos sistemas actuales basados en tecnología multi-LiDAR pueden alcanzar decenas de miles de dólares, BoviPhIT utiliza un dispositivo que muchos productores ya poseen.

Según el Censo Agrícola del USDA de 2022, menos del 1% de las explotaciones ganaderas estadounidenses contaban con 1.000 cabezas o más, mientras que el 46% tenía menos de 200. Para McVey, este escenario demuestra la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que también resulten viables para las pequeñas y medianas explotaciones.

Video: LAZY 5 RANCH DIVERSION PARA NIÑOS Y ADULTOS