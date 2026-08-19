Moderna y Merck confirman eficacia de vacuna de ARNm para el melanoma

Cambridge.- En lo que representa un hito histórico para la oncología y la ciencia del ARN mensajero (ARNm), las compañías farmacéuticas Moderna y Merck anunciaron resultados clínicos positivos en su estudio global de Fase 3 INTerpath-001.

En un comunicado, explicaron que el ensayo evaluó la eficacia de intismeran autogene, una terapia personalizada de neoantígenos en investigación, administrada en combinación con pembrolizumab como tratamiento adyuvante en pacientes con melanoma en estadios IIB a IV completamente extirpado mediante cirugía.

Explicaron que los datos obtenidos demostraron que este esquema terapéutico constituye el primer y único régimen combinado en registrar una mejora clínicamente significativa frente al uso exclusivo de pembrolizumab, considerado en la actualidad como el tratamiento estándar de referencia para esta patología.

De la misma manera, señalaron que la terapia funciona a partir de la huella genética individual del tumor de cada paciente, utilizando la tecnología de ARNm para diseñar una formulación médica a la medida que entrena y estimula al sistema inmunitario para combatir las células cancerígenas y prevenir recaídas.

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Aplicaciones de las vacunas comerciales

Por otro lado, destacaron que este avance representa un respaldo decisivo para la plataforma de ARNm, extendiendo su aplicación más allá de las vacunas comerciales contra enfermedades infecciosas hacia el campo oncológico.

La versatilidad de esta tecnología médica abre un amplio espectro de intervención clínica, desde evitar la recurrencia del cáncer tras intervenciones quirúrgicas, hasta el abordaje terapéutico de estadios avanzados y la futura prevención de determinados tipos de tumores antes de su manifestación.

Asimismo, ambas farmacéuticas informaron que expanden los estudios clínicos de intismeran a otros tipos de cáncer, incluidos pulmón, vejiga y riñón, tanto en formulaciones combinadas como en monoterapia.

En este sentido, indicaron que el equipo de investigación continuará monitoreando a los participantes del estudio INTerpath-001 para medir variables secundarias clave como la supervivencia global (SG), con miras a presentar los resultados completos ante la comunidad médica y gestionar las autorizaciones correspondientes ante los entes regulatorios.

Por último, destacaron que la confirmación de estos resultados se consolida más de una década de investigación científica en plataformas genéticas, marcando una transformación en el paradigma de la medicina personalizada y el tratamiento del cáncer.

Directivos de ambas empresas expresaron su gratitud a los pacientes, familiares e investigadores clínicos involucrados en el programa, reafirmando su compromiso de acelerar la disponibilidad de tratamientos individualizados de última generación para pacientes oncológicos a nivel global.

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