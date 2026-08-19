México actúa por 17 connacionales fallecidos bajo custodia de ICE

Ciudad De México.- En el marco de la conferencia presidencial matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, presentó un balance detallado sobre las 20 acciones jurídicas y consulares interpuestas en los Estados Unidos tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios o mientras se encontraban recluidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al desglosar el avance de los expedientes en los tribunales locales estadounidenses, el canciller informó que en el caso ocurrido en el estado de Florida, la fiscalía competente ratificó el informe preliminar de las autoridades migratorias que determinó la causa de muerte como un suicidio.

Asimismo, Velasco destacó avances procesales en otras demarcaciones, señalando que las autoridades de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas) iniciarán la valoración formal de acciones legales para esclarecer los decesos reportados en sus respectivas jurisdicciones.

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Alertan sobre el deterioro de los migrantes

Por otro lado, el representante de la diplomacia mexicana enfatizó que, sin buscar confrontaciones bilaterales con Washington, el Gobierno de México mantiene como prioridad indeclinable la salvaguarda de los derechos fundamentales de sus connacionales.

En ese sentido, la administración de Sheinbaum reiteró de manera formal ante la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones humanas y sanitarias en los centros de detención migratoria.

Por otro lado, la cancillería dio a conocer la respuesta emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras la misiva formal remitida por el Estado mexicano.

El alto funcionario internacional manifestó su consternación por los hechos e hizo un llamado enfático al Gobierno estadounidense a desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales que garanticen los derechos humanos de las víctimas y determinen las responsabilidades correspondientes.

Por último, reiteraron que con este despliegue legal e internacional, la red consular mexicana busca evitar la impunidad en los abusos cometidos contra trabajadores migrantes y asegurar que los familiares de los fallecidos cuenten con representación legal efectiva, mientras continúa la interlocución de alto nivel con las agencias federales de seguridad de EE. UU. para transformar los protocolos carcelarios de detención preventiva.

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