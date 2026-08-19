Charlotte, NC. Los Charlotte Knights lograron una remontada épica, la más grande de la temporada, en el primer partido de la serie del martes 18 de agosto de 2026 contra los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders. Los Knights perdían 8-1 al comienzo de la octava entrada y, de alguna manera, consiguieron una victoria a duras penas por 9-8 en diez entradas.
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— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) August 19, 2026
La improbable remontada comenzó con tres carreras en la octava entrada. Junior Pérez conectó un jonrón de dos carreras y Rikuu Nishida recibió una base por bolas con las bases llenas. A pesar de la buena actuación inicial, Charlotte aún tenía mucho trabajo por delante en la novena entrada.
Con solo tres outs restantes y aún perdiendo por cuatro carreras, los Knights llenaron las bases gracias a dos pelotazos y un sencillo de Pérez. Mario Camilletti impulsó tres carreras con un doble y acercó a Charlotte a una carrera, 8-7. Dos bateadores después, Andy Weber empató el partido con un sencillo productor.
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Jaden Woods subió al montículo en la parte baja de la novena entrada y lanzó una entrada sin permitir carreras para forzar los extras. En la décima, los Knights anotaron su corredor automático con un elevado de sacrificio de Ryan Galanie . Fue la primera vez que Charlotte tomó la delantera desde que Caden Connor impulsó la primera carrera del partido con un sencillo productor en la parte alta de la segunda entrada.
Garrett Schoenle tenía la tarea de mantener la ventaja de una carrera en la parte baja de la décima entrada. Scranton/Wilkes-Barre colocó a su corredor automático en segunda base y Schoenle se aseguró de que se quedara varado. Schoenle provocó dos roletazos y un elevado que puso fin al partido, asegurando así la victoria.
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Los Knights ahora ostentan un récord de 9-2 en juegos de entradas extra y solo han permitido que se anote una carrera en entradas extra en sus nueve victorias combinadas.
Charlotte y Scranton/Wiles-Barre vuelven a la acción el miércoles 19 de agosto por la noche con el segundo partido de la serie, programado para las 7:05 p.m. (hora del este), pero la victoria del martes en entradas extra será difícil de superar.
Con información de Charlotte Knights