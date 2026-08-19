Jaden Woods subió al montículo en la parte baja de la novena entrada y lanzó una entrada sin permitir carreras para forzar los extras. En la décima, los Knights anotaron su corredor automático con un elevado de sacrificio de Ryan Galanie . Fue la primera vez que Charlotte tomó la delantera desde que Caden Connor impulsó la primera carrera del partido con un sencillo productor en la parte alta de la segunda entrada.

Garrett Schoenle tenía la tarea de mantener la ventaja de una carrera en la parte baja de la décima entrada. Scranton/Wilkes-Barre colocó a su corredor automático en segunda base y Schoenle se aseguró de que se quedara varado. Schoenle provocó dos roletazos y un elevado que puso fin al partido, asegurando así la victoria. Lee también: Victoria aplastante para Charlotte Knights

Los Knights ahora ostentan un récord de 9-2 en juegos de entradas extra y solo han permitido que se anote una carrera en entradas extra en sus nueve victorias combinadas.