Raleigh, NC.- Carolina del Norte presentó oficialmente la locomotora America250 No. 1776, una unidad diésel-eléctrica de 45 años que ahora luce una imagen especial para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. El NCDOT realizó el acto de presentación el martes 18 de agosto en los talleres de mantenimiento de su División Ferroviaria, en Raleigh.

All aboard for a patriotic ride. NCDOT's America250 locomotive, No. 1776, was christened this morning and is ready to power service on the Piedmont from Raleigh to Charlotte.@America250NC pic.twitter.com/jVvhrEkfQi — NCDOT (@NCDOT) August 18, 2026

La locomotora RNCX 1776 recibió una renovación integral durante varios meses y regresará a las vías con una función directamente vinculada al crecimiento del transporte ferroviario de pasajeros en el estado. La unidad apoyará las operaciones del servicio Piedmont de NC By Train, que conecta Raleigh y Charlotte.

Durante la ceremonia, Lisa Mathis, vicepresidenta de la Junta de Transporte de Carolina del Norte, protagonizó uno de los momentos tradicionales del bautizo ferroviario al romper dos botellas de sidra espumosa contra el acoplador delantero de la locomotora.

Primera parada: el Museo de Transporte

Antes de incorporarse al servicio regular, la No. 1776 viajará al Museo de Transporte de Carolina del Norte, en Spencer. Allí ocupará un lugar destacado durante la Celebración de Locomotoras America 250, prevista entre el 28 y el 30 de agosto.

El encuentro reunirá a más de 30 locomotoras decoradas con diseños patrióticos por compañías ferroviarias de diferentes partes del país. La actividad permitirá al público conocer de cerca las unidades que participan en las celebraciones relacionadas con el aniversario número 250 de Estados Unidos.

Después del evento, la locomotora regresará a las operaciones de NC By Train y respaldará los recorridos del Piedmont entre Raleigh y Charlotte. NCDOT mantiene este corredor como uno de los principales ejes ferroviarios para pasajeros del estado. El departamento también trabaja en mejoras de infraestructura para responder al crecimiento de la demanda.

Más pasajeros utilizan el tren

El servicio Piedmont registra un crecimiento sostenido en los últimos años. NCDOT informó que NC By Train transportó casi 721.000 pasajeros durante 2024 y alcanzó récords consecutivos de usuarios. Además, el corredor cuenta actualmente con cinco viajes diarios de ida y vuelta entre Raleigh y Charlotte.

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La renovación de la No. 1776 busca prolongar aproximadamente siete años la vida útil de la locomotora y aportar capacidad adicional a una flota que necesita responder al aumento de pasajeros.

El proyecto también encaja dentro de los planes de Carolina del Norte para fortalecer el transporte ferroviario y preparar nuevas mejoras en el corredor Raleigh-Charlotte. El plan estatal de transporte ferroviario contempla incluso una sexta frecuencia para el servicio Piedmont como parte de sus objetivos de expansión.

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