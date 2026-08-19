La Casa de la Moneda de EE.UU. revive el histórico dólar de plata de 1804

Washington.- La Casa de la Moneda de los Estados Unidos (U.S. Mint) anunció el relanzamiento de uno de los diseños más codiciados y emblemáticos en la historia numismática mundial: el Dólar de Plata de 1804, el cual volverá a ser acuñado tras casi 170 años de ausencia como parte de la colección exclusiva Best of the Mint Gold Coin & Silver Medal Set.

En un comunicado detallaron que aunque lleva inscrita la fecha de 1804, el origen de esta pieza histórica es sumamente particular, ya que no fue fabricada durante ese año sino en las décadas de 1830 y 1850.

Asimismo, acotaron que su producción se remonta a 1834, cuando el presidente Andrew Jackson comisionó monedas especiales como obsequios diplomáticos para el Rey de Siam y el Sultán de Omán; al llevar 30 años sin emitirse dólares de plata, la Casa de la Moneda elaboró troqueles basados en el diseño clásico Draped Bust Liberty, dando origen a las célebres ocho piezas de la denominada «Clase I».

With the release of the newest Best of the Mint Gold Coin & Silver Medal Set, the Mint is bringing back one of the rarest designs to ever appear on a U.S. coin—the 1804 Silver Dollar. But do you know the real story behind this classic coin? https://t.co/Eh3x7krNGh pic.twitter.com/NQeDjPR8vm — United States Mint (@usmint) August 19, 2026

16 ejemplares originales en todo el mundo

Por otro lado, destacaron que catalogada por expertos como el «rey de las monedas», su exclusividad radica en que únicamente se conoce la existencia de 16 ejemplares originales en todo el mundo.

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El extraordinario valor histórico y económico de estos ejemplares quedó ratificado recientemente en el mercado de subastas, donde el último espécimen ofertado en 2025 alcanzó un precio de 6 millones de dólares, situándola en la cúspide del coleccionismo internacional.

En este sentido, señalaron que la nueva emisión oficial de 2026 rescata fielmente el grabado original de la Libertad con busto drapeado en el anverso y el águila en el reverso, permitiendo a los apasionados de la numismática acceder a una réplica conmemorativa legalmente certificada. Esta edición especial conmemora la trascendencia de un diseño que durante generaciones simbolizó el prestigio y la evolución económica de la nación norteamericana.

Por último, en el marco del lanzamiento, la Casa de la Moneda destacó además la relevancia de la onza troy (equivalente a 31,1 gramos), unidad fundamental en la que se pesan los metales preciosos a diferencia de la onza común o avoirdupois (28,35 gramos). Este sistema de medida, heredado de la ciudad francesa de Troyes en la Edad Media y adoptado desde la época colonial estadounidense, se mantiene plenamente vigente en los mercados globales de oro y plata.

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