Inicia juicio contra Meta por adicción digital en menores

Oakland.- Ante un tribunal federal de Oakland, California, dio inicio formal el juicio impulsado por una coalición de estados contra el gigante tecnológico Meta, al que acusan de haber diseñado de forma deliberada sus plataformas Instagram y Facebook para fomentar patrones de adicción compulsiva en niños y adolescentes.

#18Ago #EEUU #Meta #RedesSociales

Más de 25 estados de EE. UU. demandaron a Meta por presuntamente diseñar funciones adictivas para menores y contribuir a la crisis de salud mental juvenil. Los estados buscan cambios en Facebook e Instagram y una posible sanción millonaria. –… pic.twitter.com/Sm5e9r4ZWA — Reporte Ya (@ReporteYa) August 19, 2026

A través de diversos medios de comunicación se conoció que los fiscales estatales compararon las prácticas de la compañía con las estrategias comerciales desplegadas hace tres décadas por las tabacaleras, exigiendo una compensación sin precedentes de hasta 200.000 millones de dólares en sanciones económicas.

Durante los alegatos iniciales, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, denunció que la corporación estructuró un modelo de negocio orientado a aprovecharse de la vulnerabilidad cerebral de los menores de edad.

De la misma manera, la fiscalía argumentó ante el juez que el esquema corporativo consistió en enganchar a los usuarios jóvenes, retenerlos en pantalla durante el mayor tiempo posible y recopilar sus datos masivamente, mientras se ocultaban sistemáticamente al público las consecuencias nocivas de sus algoritmos.

Ver más: Meta lanza nuevo modelo de IA de código abierto para computadoras personales

Testimonios claves

Por otro lado, trascendió que el proceso judicial contó con el testimonio clave de Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de Meta, quien reveló ante el tribunal que durante las etapas tempranas de desarrollo la prioridad absoluta era el crecimiento y la rapidez en la entrega de productos a los usuarios.

Bejar puntualizó que bajo esa directriz la seguridad y protección de los usuarios quedaban relegadas a un segundo plano, declaración que se concretó luego de que el magistrado a cargo desestimara los recursos interpuestos por la compañía para impedir su comparecencia.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, ratificó que el litigio busca salvaguardar a las nuevas generaciones y sancionar la vulneración de la ley.

Today, our teams went to court to lay out our case that Meta designed and deployed harmful features on Instagram and Facebook that lead young users to compulsive use.#MetaKnew and put profits ahead of the mental health of a generation. It’s not just deplorable, it’s illegal. pic.twitter.com/6EuVhlbcRG — Rob Bonta (@AGRobBonta) August 19, 2026

Bonta remarcó en sus pronunciamientos que la empresa conocía con precisión el impacto perjudicial de sus herramientas y decidió implementarlas de todos modos, anteponiendo las ganancias económicas a la salud mental de toda una generación mediante el despliegue de funciones adictivas que catalogó de deplorables e ilegales.

Our lawsuit against Meta is about protecting our kids. It’s about Meta knowing the harms of its products, introducing them anyway, and lying to the public about it. It’s about enforcing the law. pic.twitter.com/t9K1RX9aWM — Rob Bonta (@AGRobBonta) August 17, 2026

Por último, se conoció que la representación legal de Meta rechazó rotundamente los señalamientos de negligencia deliberada, sosteniendo que la empresa ha colaborado permanentemente con padres, especialistas y entidades reguladoras para robustecer las medidas de control parental. La defensa argumentó que, si bien la corporación admitía la existencia de riesgos inherentes al uso digital en algunos perfiles, siempre implementó esfuerzos técnicos para mitigar impactos adversos y optimizar la seguridad de los menores dentro del entorno de sus aplicaciones.

Vídeo: Manolo Betancur llevará propuestas al Concejo de Charlotte el 24 de agosto