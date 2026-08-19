Carrboro, NC.- Carrboro se prepara para recibir este domingo 23 de agosto Fiestas en la Calle – Carrboro 2026, un festival gratuito que reunirá música, gastronomía, baile, arte y tradiciones latinoamericanas en Weaver Street. El Centro Hispano y la ciudad de Carrboro organizarán la jornada de 12:00 p. m. a 7:00 p. m., con actividades dirigidas a familias, residentes y visitantes de todas las procedencias.

El encuentro busca ofrecer un espacio para conocer y disfrutar las distintas expresiones de la cultura latinoamericana, tanto tradicionales como contemporáneas. La programación combinará presentaciones musicales, baile, propuestas gastronómicas, arte y entretenimiento para crear un punto de encuentro entre vecinos y comunidades.

La organización también plantea el festival como una oportunidad para reconocer las contribuciones de la comunidad latina al desarrollo social y cultural de Carrboro y de la región. Pilar Rocha Goldberg, presidenta y directora ejecutiva de El Centro Hispano, destacó el valor de contar con un espacio donde las familias puedan encontrar representadas sus culturas y donde otros residentes puedan acercarse a sus tradiciones.

Una celebración abierta a todos

Patrice Toney, administradora municipal de Carrboro, señaló que la colaboración entre el municipio y El Centro Hispano permite generar espacios de encuentro y fortalecer los vínculos comunitarios. Ambas organizaciones mantienen una relación de trabajo enfocada en iniciativas culturales y en la creación de oportunidades para la participación de los residentes.

Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos de baile, presentaciones culturales, propuestas artísticas y comida. La convocatoria incluye tanto a residentes de larga trayectoria en Carrboro como a personas que visiten por primera vez la ciudad.

La propuesta busca utilizar la cultura como punto de conexión entre personas de diferentes orígenes y mostrar la diversidad que caracteriza a la comunidad latinoamericana local.

Entrada gratuita

Fiestas en la Calle – Carrboro 2026 tendrá lugar el domingo 23 de agosto, entre el mediodía y las 7:00 p. m., en Weaver Street, Carrboro. El festival será gratuito y permanecerá abierto al público durante toda la jornada.

El Centro Hispano invita a residentes y visitantes a participar en esta celebración cultural y a conocer las diferentes tradiciones latinoamericanas que forman parte de la identidad de Carrboro y sus alrededores.

Finalmente, el Centro Hispano trabaja en el fortalecimiento de las comunidades, la construcción de puentes entre distintos grupos y la creación de oportunidades para todos.

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