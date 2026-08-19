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Arrestan en Texas al expelotero Oswaldo Pirela por razones migratorias

INMIGRACIÓN
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Arrestan en Texas al expelotero Oswaldo Pirela por razones migratorias
Maria Gabriela Perez

El Paso.- Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, al ciudadano venezolano Oswaldo José Pirela Domínguez, quien actualmente se desempeña como coordinador de receptores (Catching Coordinator) de la organización de los Padres de San Diego y cuenta con un pasado como pelotero profesional en el sistema de los Texas Rangers.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades migratorias en sus redes sociales, Pirela contaba con un permiso de permanencia temporal otorgado durante la administración del expresidente Barack Obama, el cual expiró el 10 de febrero de 2018.

De la misma manera, las autoridades señalaron que el exjugador permaneció en territorio estadounidense de forma no autorizada tras el vencimiento de dicho estatus, acumulando más de ocho años de sobreestadía irregular en el país.

Tiene dos hijas estadounidenses

Por otro lado, se conoció que el técnico de béisbol, quien reside formalmente en el estado de Arizona, ha vivido y trabajado de manera continua en los Estados Unidos desde el año 2014, forjando una destacada trayectoria en el desarrollo técnico de jugadores para el béisbol organizado y conformando una familia como padre de dos hijas nacidas en territorio estadounidense.

Sin embargo, a través de un pronunciamiento oficial, la agencia federal subrayó que ningún individuo está por encima de la ley y confirmó que Pirela permanecerá bajo custodia estricta de ICE mientras se tramita su proceso formal de remoción y deportación del país.

Ver más: ICE libera a la venezolana Claudia Rodríguez tras tres semanas retenida

En este sentido, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteraron su llamado a los extranjeros indocumentados a organizar de manera voluntaria su retorno mediante herramientas oficiales como la aplicación CBP Home, mientras la comunidad deportiva y el gremio del béisbol internacional dan seguimiento a la situación jurídica del preparador venezolano.

Vídeo: ¿Casos de asilo sin entrevista?

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