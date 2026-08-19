Arrestan en Texas al expelotero Oswaldo Pirela por razones migratorias

El Paso.- Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, al ciudadano venezolano Oswaldo José Pirela Domínguez, quien actualmente se desempeña como coordinador de receptores (Catching Coordinator) de la organización de los Padres de San Diego y cuenta con un pasado como pelotero profesional en el sistema de los Texas Rangers.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades migratorias en sus redes sociales, Pirela contaba con un permiso de permanencia temporal otorgado durante la administración del expresidente Barack Obama, el cual expiró el 10 de febrero de 2018.

De la misma manera, las autoridades señalaron que el exjugador permaneció en territorio estadounidense de forma no autorizada tras el vencimiento de dicho estatus, acumulando más de ocho años de sobreestadía irregular en el país.

FACT CHECK: This Venezuelan illegal alien, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, was granted permission by the Obama Administration to remain in our nation until February 10, 2018. In violation of our nation’s laws, he overstayed his welcome by more than 8 YEARS. NOBODY is above the… https://t.co/gmaNyC8Ktq — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2026

Tiene dos hijas estadounidenses

Por otro lado, se conoció que el técnico de béisbol, quien reside formalmente en el estado de Arizona, ha vivido y trabajado de manera continua en los Estados Unidos desde el año 2014, forjando una destacada trayectoria en el desarrollo técnico de jugadores para el béisbol organizado y conformando una familia como padre de dos hijas nacidas en territorio estadounidense.

BREAKING: SD Padres Catching-Coordinator and Former Texas Rangers baseball player, Oswaldo Pirela, was detained by ICE at the airport in El

Paso, TX. A resident of AZ, he has lived and worked in the United States since 2014 and is a father to two United States born daughters. pic.twitter.com/9aMDh1ZZa6 — Lidia Terrazas (@LidiaTerrazas) August 17, 2026

Sin embargo, a través de un pronunciamiento oficial, la agencia federal subrayó que ningún individuo está por encima de la ley y confirmó que Pirela permanecerá bajo custodia estricta de ICE mientras se tramita su proceso formal de remoción y deportación del país.

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En este sentido, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteraron su llamado a los extranjeros indocumentados a organizar de manera voluntaria su retorno mediante herramientas oficiales como la aplicación CBP Home, mientras la comunidad deportiva y el gremio del béisbol internacional dan seguimiento a la situación jurídica del preparador venezolano.

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