Vuelta al cole: Vacunas al día para niños y adolescentes

Raleigh, NC.- Con el regreso a clases de niños y adolescentes en todo Carolina del Norte este mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte recuerda a las familias que las vacunas siguen siendo una parte importante de la salud general y del éxito escolar.

«La temporada de regreso a clases nos recuerda que proteger la salud de nuestros hijos es una responsabilidad y un objetivo compartidos», dijo Dev Sangvai, Secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte . «Las vacunas ayudan a mantener a nuestros niños y adolescentes sanos y en el aula. Puede aprovechar cualquier visita médica, incluyendo exámenes físicos para deportes o campamentos, evaluaciones de salud escolar, chequeos y visitas por enfermedad, para asegurarse de que su hijo tenga sus vacunas al día».

Tras la Orden Ejecutiva federal del 10 de agosto de 2026 sobre vacunas infantiles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) emitió un comunicado reafirmando que las vacunas desempeñan un papel fundamental en la protección de los niños, sus familias y comunidades enteras contra la propagación de enfermedades infecciosas. Por el momento, Carolina del Norte no prevé cambios en sus directrices clínicas sobre inmunización infantil.

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En Carolina del Norte, aún se observan enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la meningitis, el sarampión, la tos ferina y otras. En lo que va de 2026, Estados Unidos ha registrado más casos de sarampión que en todo 2025 o en cualquier otro año desde 1991. Desde diciembre de 2025, se han notificado veinticuatro casos de sarampión en Carolina del Norte, la cifra más alta en más de 30 años. Mantener a los niños al día con las vacunas recomendadas es la mejor manera de mantenerlos sanos y reducir las enfermedades graves y las ausencias escolares innecesarias.

Las vacunas siguen estando ampliamente disponibles en todo Carolina del Norte. Las personas y familias interesadas en vacunarse deben consultar con su médico sobre las vacunas recomendadas y disponibles. Las vacunas se pueden obtener en consultorios médicos privados, centros de salud comunitarios, departamentos de salud locales y farmacias. Los niños sin seguro médico pueden vacunarse a bajo costo o sin costo alguno a través del programa Vacunas para Niños , que ofrece vacunas gratuitas a niños elegibles hasta los 18 años de edad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) recomienda a todos los padres que hablen con el médico de su hijo sobre las vacunas obligatorias y recomendadas. Durante la misma consulta, también pueden hablar sobre las vacunas estacionales, como la vacuna contra la gripe para niños de seis meses en adelante, para garantizar que su hijo esté completamente protegido. Para obtener más información sobre los requisitos y recomendaciones de vacunación, consulte la sección Requisitos de vacunación para niños en edad escolar (de K a 12.º grado ).

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) dispone de un kit de herramientas bilingüe sobre vacunas infantiles que incluye recursos para ayudar a los profesionales sanitarios y a las familias a iniciar una conversación sobre las vacunas infantiles, de modo que los padres tengan la información que necesitan para proteger lo que más importa: la salud de sus hijos.

Hay información y recursos adicionales disponibles para padres y tutores:

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