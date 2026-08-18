Trump prepara mitin en SC para respaldar a Darline Graham

Myrtle Beach, SC.- La próxima visita del presidente Donald Trump a Carolina del Sur ya modifica el calendario político del estado y concentra la atención sobre una reñida segunda vuelta republicana por un escaño en el Senado.

Trump encabezará un mitin político en Myrtle Beach el viernes 21 de agosto para respaldar a la senadora interina Darline Graham, quien busca imponerse al congresista Ralph Norman en la segunda vuelta de las primarias republicanas. Los votantes acudirán nuevamente a las urnas el martes 25 de agosto.

La llegada del mandatario también obligó al Partido Republicano de Carolina del Sur (SCGOP) a modificar su agenda. La organización decidió posponer el foro electoral U.S. Senate Stump Stop, previsto inicialmente para el mismo viernes en el Centro Cívico del Condado Anderson.

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Drew McKissick, presidente del SCGOP, explicó que el encuentro busca ofrecer a ambos candidatos las mismas oportunidades para presentar sus propuestas ante los electores. Por esa razón, el partido optó por trasladar el foro a una nueva fecha que permita la participación tanto de Graham como de Norman.

La contienda adquirió especial relevancia después de las elecciones primarias especiales del 11 de agosto. Graham consiguió el 33% de los votos, mientras Norman alcanzó el 25%, resultados que impidieron que cualquiera de los dos obtuviera la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta.

La elección especial surgió tras la muerte, en julio, del senador Lindsey Graham. El fallecimiento del veterano legislador abrió de manera inesperada la disputa por el escaño y colocó a su hermana Darline Graham en el centro de la carrera republicana.

Trump decidió involucrarse directamente en la contienda con un acto en Myrtle Beach, una zona estratégica para la campaña. Su respaldo busca fortalecer la candidatura de Graham y ampliar su apoyo en el séptimo distrito congresional, territorio donde la candidata obtuvo uno de sus desempeños más débiles durante las primarias.

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El congresista Russell Fry, representante del distrito, recientemente manifestó su respaldo a Graham. La presencia de Trump pretende reforzar ese apoyo y movilizar a los votantes republicanos antes de una votación que podría definir al próximo senador de Carolina del Sur.

La segunda vuelta del 25 de agosto marcará el siguiente capítulo de una carrera que combina el peso político de Trump, una disputa interna del Partido Republicano y el impacto de una elección provocada por la muerte de un senador con amplia trayectoria.

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