Lo que debe saber del Charlotte FC vs. Toronto FC

Charlotte, NC.- Charlotte FC volverá a la acción el miércoles 19 de agosto cuando enfrente a Toronto FC en un encuentro correspondiente a la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). El partido comenzará a las 7:30 p. m., hora del Este, y los aficionados podrán seguirlo desde casa a través de Apple TV.

La transmisión permitirá a los seguidores disfrutar del encuentro desde diferentes dispositivos mediante una suscripción a Apple TV. La plataforma ofrece acceso a los partidos de la temporada 2026 de la MLS, además de la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup.

Los aficionados que ya cuentan con una suscripción deben revisar su correo electrónico para consultar los enlaces de descarga y las indicaciones correspondientes para acceder al contenido.

Quienes busquen información adicional sobre las opciones disponibles para seguir los partidos de la MLS también pueden consultar los canales oficiales de la liga.

Una opción para disfrutar el partido con otros aficionados

Los seguidores que no puedan acudir al estadio tendrán otra alternativa para vivir el encuentro junto a otros fanáticos. Charlotte FC cuenta con la Red de Bares 2026, una iniciativa que reúne establecimientos de Carolina del Norte y Carolina del Sur para transmitir los partidos del equipo.

La propuesta permite convertir el encuentro en una experiencia colectiva y ofrece a los aficionados la posibilidad de reunirse para apoyar al conjunto de Charlotte durante su compromiso frente a Toronto FC.

El club mantiene disponible en su sitio oficial el listado de establecimientos que forman parte de esta red, con información para quienes quieran encontrar un lugar cercano donde seguir el partido.

También habrá transmisión por radio

Los aficionados que prefieran escuchar el encuentro cuentan con opciones en inglés y español.

WFNZ 92.7 FM ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que WOLS 106.1 FM llevará el partido a la audiencia hispanohablante.

De esta manera, Charlotte FC ofrece diferentes alternativas para que sus seguidores acompañen al equipo en su duelo contra Toronto FC, ya sea desde casa mediante Apple TV, junto a otros aficionados en los establecimientos participantes de la Red de Bares o a través de las transmisiones radiales.

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. ET de este miércoles 19 de agosto, por lo que los seguidores deberán conectarse con anticipación para no perderse el inicio de la jornada de la MLS.

Con información de Charlotte FC.

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