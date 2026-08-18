Boston- Alexander Smalls, de 27 años y residente de Beaufort, Carolina del Sur, se declaró culpable ante un tribunal federal de conspiración para cometer tráfico sexual, tras liderar una red de explotación que operó en Fall River, Massachusetts, entre enero y agosto de 2023.

En un comunicado se conoció que la declaración de culpabilidad fue confirmada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, Smalls conspiró con su coacusada Christy Parker, de 28 años, y otros involucrados para coaccionar a al menos una víctima adulta a realizar actos sexuales comerciales continuos.

Asimismo se conoció que para someter a la víctima, los acusados recurrieron a golpizas físicas, amenazas de quitarle la custodia de su hijo menor, privación del sueño, inanición, deudas fabricadas y la administración y retención deliberada de alcohol, lo que le provocó convulsiones a la víctima.

South Carolina Man Pleads GUILTY to Conspiracy to Commit Sex Trafficking in Massachusetts “This defendant used deplorable means to compel the victim to perform commercial sex acts for the financial benefit of himself and his codefendants,” said @AAGDuva. “His conduct was cruel… pic.twitter.com/0ovlBqu6Qc — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 17, 2026

Coordinó operaciones de tráfico sexual desde prisión

Por otro lado, las investigaciones determinaron que, aun después de ser encarcelado en marzo de 2023 por cargos no relacionados, Smalls continuó coordinando las operaciones de la red de tráfico sexual desde prisión, manteniendo comunicación con Parker hasta que ella fue arrestada por las autoridades en agosto de ese mismo año.

Ver más: El Departamento de Justicia demanda a Virginia por frenar a agentes federales

Varios coacusados en esta causa ya han sido condenados por los tribunales federales: Tyreik Reid y Cory Primo recibieron sentencias de 70 meses de prisión; Avvani Jeffers fue condenada a 18 meses; y Tre’sean Reid fue sentenciado a tiempo cumplido.

Por su parte, Christy Parker se declaró culpable de múltiples cargos de tráfico sexual por la fuerza y tráfico sexual de menores, encontrándose actualmente a la espera de su condena formal.

En este sentido, indicaron que la lectura de la sentencia definitiva de Smalls quedó programada para el próximo 9 de diciembre de 2026. El acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, la cual será fijada por un juez de distrito federal considerando las directrices de sentencia de los Estados Unidos.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad