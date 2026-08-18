HHS denuncia fraude millonario en procedimientos de género a menores

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) publicó un informe titulado “Lobos con batas blancas: Cómo médicos y hospitales promovieron y se lucraron del fraude de la ‘medicina de género”, en el que denuncia esquemas de facturación presuntamente fraudulentos, incentivos financieros perversos y la práctica de procedimientos de transición en menores de edad.

En un comunicado indicaron que la investigación oficial, que estuvo acompañada por el lanzamiento de un documental testimonial, expone cómo diversas redes sanitarias y clínicas especializadas habrían comercializado estas terapias experimentales en niños y adolescentes.

El reporte fundamentado en auditorías de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), indagaciones del Departamento de Justicia (DOJ), testimonios de denunciantes y análisis de reclamos de seguros reveló que proveedores médicos manipularon diagnósticos por montos que oscilan entre 50 y 61 millones de dólares.

Según el documento, se recurrió al uso de códigos engañosos para evadir controles de cobertura y cobrar tratamientos a aseguradoras privadas y al programa público Medicaid, generando ingresos de hasta cientos de miles de dólares por cada menor al convertirlos en pacientes de por vida mediante fármacos y cirugías irreversibles.

Ante la gravedad de los hallazgos, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., remitieron a más de 225 hospitales, clínicas y sistemas de salud ante el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General (OIG) para que sean investigados formalmente por presuntas violaciones a las leyes federales.

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Asimismo, el vicepresidente Vance advirtió que los prestadores de salud habrían antepuesto el beneficio económico a la integridad de los menores, enfatizando que cualquier institución médica o profesional que haya incurrido en fraude o abuso infantil deberá responder penalmente ante los tribunales.

La difusión del expediente provocó un enérgico rechazo en el Capitolio y la comunidad científica, donde senadores, congresistas y reconocidos médicos exigieron el cese inmediato de los bloqueadores de pubertad y las intervenciones quirúrgicas en menores.

Alertan sobre las alteraciones en las pólizas de seguro

Por otro lado, especialistas de la salud, entre ellos el cirujano Eithan Haim y el psiquiatra Aaron Kheriaty, señalaron que los patrones de alteración en las pólizas de seguro representan un esquema identificable de fraude a la salud pública, mientras legisladores federales reclamaron procesar a los involucrados por comprometer recursos de los contribuyentes en cirugías mutilantes.

Asimismo, organizaciones civiles, defensores de los derechos de los padres y jóvenes que revirtieron sus transiciones médicas (detransitioners) catalogaron la publicación del informe como un avance determinante para frenar los abusos en la medicina pediátrica.

Por último, portavoces comunitarios subrayaron que la evidencia internacional proveniente de naciones como el Reino Unido y Finlandia ya advertía sobre la fragilidad científica y los daños a largo plazo de estos tratamientos, reiterando el llamado a las autoridades federales para garantizar la rendición de cuentas integral y salvaguardar la salud física y mental de la infancia estadounidense.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad