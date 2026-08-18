Ecuador y China firman siete acuerdos de cooperación e inversión

Beijing.- En el marco de su gira oficial por la República Popular China, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo una reunión bilateral de alto nivel con su homólogo Xi Jinping, con el propósito de consolidar una agenda económica y de desarrollo orientada a la apertura de nuevos mercados para productos ecuatorianos, la atracción de inversiones y la generación de empleo, además de ampliar la cooperación en materia de infraestructura, tecnología, energía y educación.

A través de las redes sociales de la Presidencia de Ecuador indicó que como resultado de este encuentro de Estado, ambas delegaciones suscribieron siete importantes acuerdos de cooperación y trabajo conjunto.

🇪🇨🤝🇨🇳 Ecuador se proyecta ante el mundo con encuentros de alto nivel durante la gira oficial del presidente @DanielNoboaOk en China. Reunión con su homólogo de la República Popular China Xi Jinping, con quien abordó temas importantes para impulsar una agenda enfocada en: ✅… pic.twitter.com/jX3WTwi6oM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2026

Detallaron que entre los compromisos más destacados figura la entrega de fondos no reembolsables destinados a la adquisición de equipamiento médico, proyectos de reactivación productiva y vehículos para la Policía Nacional, reforzando áreas prioritarias de seguridad ciudadana y salud pública en el país andino.

Activarán otros programas

Por otro lado, indicó que el paquete de entendimientos bilaterales incluye asimismo el desarrollo de programas conjuntos en educación, producción y gestión de riesgos, acompañado de iniciativas de transformación digital aplicadas directamente a los sectores agrícola, manufacturero y de salud, con el fin de modernizar los procesos productivos y elevar la competitividad técnica del mercado ecuatoriano.

🇪🇨🤝🇨🇳 | Ecuador y la República Popular China firmaron acuerdos que fortalecen la cooperación y trabajo conjunto en: 1. Fondos no reembolsables para equipamientos médicos, reactivación productiva y vehículos policiales.

2. Cooperación en proyectos de educación, producción y… pic.twitter.com/CVWwa20OuR — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2026

Asimismo, en el ámbito económico, los mandatarios acordaron fortalecer el diálogo comercial y el flujo de inversiones, ratificando su compromiso con el libre comercio, el multilateralismo y la coordinación técnica para maximizar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambas naciones. De manera complementaria, se establecieron convenios para promover el desarrollo de la industria verde y la eficiencia energética.

Por último, el acuerdo bilateral abarcó el sector de las comunicaciones mediante mecanismos orientados a fomentar el intercambio técnico, el aprendizaje mutuo y la colaboración estratégica, proyectando la presencia internacional de Ecuador y afianzando una asociación integral clave para el crecimiento económico y la modernización institucional de la nación.

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