Colombia gestiona alivio arancelario con EE.UU.

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó formalmente la suspensión temporal de los aranceles que afectan a las exportaciones colombianas.

A través de sus redes sociales señaló que ante la plena disposición del Gobierno estadounidense para tramitar la solicitud de alivio comercial, el mandatario instruyó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, a viajar de inmediato a Washington para ponerse al frente del proceso técnico y las negociaciones bilaterales.

Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

Durante el contacto oficial, el mandatario colombiano expresó su profundo agradecimiento a la administración de EE. UU. por el despliegue inmediato de ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos especializados de búsqueda y rescate (DART y USAR) enviados al país tras el devastador terremoto.

En este sentido, De La Espriella ratificó la determinación de su Gobierno para fortalecer la histórica alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos, subrayando que en momentos de adversidad ambas naciones deben mantenerse más unidas y coordinadas que nunca.

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Destaca sobre la ayuda que ha recibido por el terremoto

Por otro lado, en el plano del socorro y la solidaridad empresarial, el jefe de Estado anunció una histórica donación de $100.000 millones de pesos realizada por una destacada empresa nacional de gran trayectoria, cuyos directivos solicitaron mantener el nombre en reserva.

Una empresa muy importante y de gran trayectoria nacional acaba de donar $100.000 millones para ayudar a nuestros compatriotas afectados por esta tragedia. Por solicitud expresa de sus directivos, mantendré en reserva el nombre de la compañía. Les agradezco profundamente este… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

Detalló que este aporte extraordinario se suma a los 1,5 millones de dólares donados por la compañía multinacional Drummond y los $50 millones de pesos recolectados voluntariamente por sus trabajadores, conformando un fondo privado clave para financiar la reconstrucción y asistir a los damnificados.

Por último, el mandatario reiteró su llamado urgente a las corporaciones nacionales y extranjeras a sumar recursos económicos, mientras rindió un sentido homenaje a los bomberos, policías, militares, miembros de organismos de socorro y miles de voluntarios que continúan trabajando día y noche en las zonas afectadas, removiendo escombros y salvando vidas.

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