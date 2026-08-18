Modified date:

Cine Crossroads en Camp North End: La historia interminable

ENTRETENIMIENTO
10
Cine Crossroads en Camp North End: Black Panther
Cortesía: Facebook Camp North End
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Camp North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, NC, viene realizando los jueves especiales con Crossroads Cinema de películas gratuitas con los días de verano que ya se están despidiendo.

Las películas se proyectan los jueves hasta el 27 de agosto de 2026, a las 8:30p.m., según anunció hace unos meses Camp North End en Facebook, a través de Crossroads Cinema.

El cine Crossroads proyecta películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford como telón de fondo.

Lee también: Cine al aire libre en el YMCA de Johnston: Lilo &#038; Stitch

Tendrás tiempo para reservar tu lugar y comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End. Si llueve, el evento se trasladará al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.

Hay mucho aparcamiento gratuito. Puede llevar sus propias sillas.

Programación de Crossroads Cinema para el verano de 2026

  • 20 de agosto: La historia interminable
  • 27 de agosto: Las locuras del emperador

Lee también: Programas de cine de verano a bajo precio para niños

Aparcamiento en Camp North End

En Camp North End hay mucho aparcamiento gratuito:

  • Distrito de la fábrica de calderas: 1824 Statesville Avenue
  • Distrito de Mount: 1774 Statesville Avenue
  • Distrito de Keswick: 1801 N. Graham Street
  • Garaje: 120 Razades Way (primeras 2 horas gratis)

Video: “Cine en los Barrios” regresa con películas latinoamericanas gratis

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte