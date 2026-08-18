Cine Crossroads en Camp North End: La historia interminable

Charlotte, NC.- Camp North End, ubicado en 400 Camp Road, Charlotte, NC, viene realizando los jueves especiales con Crossroads Cinema de películas gratuitas con los días de verano que ya se están despidiendo.

Las películas se proyectan los jueves hasta el 27 de agosto de 2026, a las 8:30p.m., según anunció hace unos meses Camp North End en Facebook, a través de Crossroads Cinema.

El cine Crossroads proyecta películas en una pantalla gigante con sonido envolvente, con el histórico edificio Ford como telón de fondo.

Tendrás tiempo para reservar tu lugar y comprar comida y bebida en los negocios de Camp North End. Si llueve, el evento se trasladará al interior del Edificio Histórico Ford. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.