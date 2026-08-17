Ordenan a 30 universidades revisar convenios con entidades extranjeras

Washington.- El Departamento de Guerra de los Estados Unidos emitió notificaciones formales a 30 instituciones académicas nacionales, ordenándoles iniciar revisiones inmediatas y exhaustivas sobre sus colaboraciones académicas, financieras y de investigación con entidades extranjeras de preocupación.

En un comunicado publicado en las redes sociales se conoció que la medida apunta directamente a vínculos activos contemplados bajo la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA FY19), así como a organizaciones asociadas con los renombrados Institutos Confucio.

La directiva, ejecutada por la Oficina del Subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, busca proteger los proyectos científicos financiados por los contribuyentes estadounidenses frente al robo de propiedad intelectual, la transferencia no autorizada de tecnología y la explotación por parte de naciones adversarias.

Al respecto, el subsecretario Emil Michael advirtió que la dependencia mantiene cero tolerancia hacia las asociaciones académicas que comprometan la seguridad nacional, exigiendo los más altos estándares de protección científica para garantizar una rendición de cuentas integral.

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Deberán completar auditorias

Por otro lado, detallaron que para mantener su elegibilidad a futuros fondos federales de investigación, las universidades notificadas deberán completar una auditoría exhaustiva de todos los convenios extranjeros señalados, evaluar la exposición de investigaciones sensibles o sujetas a control de exportaciones y aplicar planes estrictos de mitigación, incluida la cancelación de asociaciones problemáticas.

En este sentido, indicaron que las instituciones tienen como fecha límite obligatoria el 31 de agosto de 2026 para consignar directamente sus informes y acciones correctivas ante el Departamento.

El subsecretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología, Dr. Joseph Jewell, remarcó que las casas de estudio constituyen socios estratégicos clave en los programas de investigación de defensa, lo que obliga a salvaguardar los recursos e innovaciones del aprovechamiento extranjero.

Acotaron que estas auditorías permitirán a las autoridades anticipar amenazas emergentes, adaptarse a las tácticas de los adversarios y preservar el liderazgo global de Estados Unidos en innovación.

Por último, indicaron que este despliegue se ejecuta en estrecha coordinación con el Congreso estadounidense, trabajando conjuntamente con los Comités de Servicios Armados y de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, así como con el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino.

La iniciativa busca consolidar un ecosistema de investigación robusto que blinde los descubrimientos estratégicos contra cualquier intento de vulneración internacional.

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