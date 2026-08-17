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María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en EE.UU.

INTERNACIONALES
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María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en EE.UU.
Foto: Cortesía X @camaradelainfra
Maria Gabriela Perez

Bogotá.-  El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que el Gobierno de los Estados Unidos otorgó formalmente el beneplácito diplomático (agrément) a María Consuelo Araújo Castro como la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Washington.

A través de sus redes sociales, señaló que la notificación fue remitida directamente por la Embajada estadounidense en Bogotá, oficializando la designación de una de las figuras de mayor confianza del mandatario para asumir la jefatura de la misión diplomática más relevante de la nación suramericana.

El mandatario celebró la respuesta favorable de la administración estadounidense y destacó la amplia experiencia pública de Araújo, quien anteriormente ejerció como ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Cultura.

De la misma manera, De La Espriella subrayó que su llegada a la legación en Washington aportará capacidad técnica, honestidad y liderazgo para estrechar la agenda bilateral, facilitando el diálogo directo con la Casa Blanca, el Congreso de EE. UU. y los organismos multilaterales.

Ayuda económica tras el terremoto

Por otro lado, el jefe de Estado informó sobre la movilización de ayuda económica ante la emergencia por el terremoto, confirmando que la empresa Drummond donó 1,5 millones de dólares para las labores de reconstrucción, a lo que se sumaron 50 millones de pesos recaudados por iniciativa propia de sus empleados.

De La Espriella agradeció este aporte solidario e hizo un llamado general al sector productivo. “Invito a todas las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia a que se pongan la mano en el corazón y donen. Es momento de reconstruir a Colombia entre todos”.

Ver más: De La Espriella anuncia alivios económicos y tres días de duelo nacional en Colombia

Asimismo, el gobernante rindió un sentido tributo a los cuerpos de auxilio en el terreno. “No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas”.

Por último, en su mensaje, expresó gratitud eterna y admiración a bomberos, policías, militares, organismos de socorro y miles de voluntarios, remarcando que en las horas más difíciles su valentía recuerda la grandeza y solidaridad de Colombia.

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