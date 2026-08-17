María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en EE.UU.

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que el Gobierno de los Estados Unidos otorgó formalmente el beneplácito diplomático (agrément) a María Consuelo Araújo Castro como la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Washington.

A través de sus redes sociales, señaló que la notificación fue remitida directamente por la Embajada estadounidense en Bogotá, oficializando la designación de una de las figuras de mayor confianza del mandatario para asumir la jefatura de la misión diplomática más relevante de la nación suramericana.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026

El mandatario celebró la respuesta favorable de la administración estadounidense y destacó la amplia experiencia pública de Araújo, quien anteriormente ejerció como ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Cultura.

De la misma manera, De La Espriella subrayó que su llegada a la legación en Washington aportará capacidad técnica, honestidad y liderazgo para estrechar la agenda bilateral, facilitando el diálogo directo con la Casa Blanca, el Congreso de EE. UU. y los organismos multilaterales.

Ayuda económica tras el terremoto

Por otro lado, el jefe de Estado informó sobre la movilización de ayuda económica ante la emergencia por el terremoto, confirmando que la empresa Drummond donó 1,5 millones de dólares para las labores de reconstrucción, a lo que se sumaron 50 millones de pesos recaudados por iniciativa propia de sus empleados.

Hablé por teléfono con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y me informó que la compañía ha decidido donar US$1,5 millones como muestra de solidaridad con Colombia en medio de esta tragedia. Mi profundo agradecimiento a Drummond por este generoso gesto de solidaridad con… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026

De La Espriella agradeció este aporte solidario e hizo un llamado general al sector productivo. “Invito a todas las compañías nacionales y extranjeras con presencia en Colombia a que se pongan la mano en el corazón y donen. Es momento de reconstruir a Colombia entre todos”.

Ver más: De La Espriella anuncia alivios económicos y tres días de duelo nacional en Colombia

Asimismo, el gobernante rindió un sentido tributo a los cuerpos de auxilio en el terreno. “No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas”.

No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas. A nuestros bomberos, policías, militares, organismos de socorro y a los miles de… pic.twitter.com/aVtl5TldFQ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026

Por último, en su mensaje, expresó gratitud eterna y admiración a bomberos, policías, militares, organismos de socorro y miles de voluntarios, remarcando que en las horas más difíciles su valentía recuerda la grandeza y solidaridad de Colombia.

Vídeo: 🚨 II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: Perú ensayó respuesta ante un sismo de magnitud 8.8