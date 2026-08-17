Charlotte, NC.- Kyle Larson protagonizó una de las actuaciones más llamativas del automovilismo estadounidense al completar un doble compromiso en una misma noche y conquistar por cuarta ocasión los Knoxville Nationals. El piloto de Hendrick Motorsports llegó a Iowa después de disputar la carrera de la Cup Series en Richmond, a más de 1.100 millas de distancia.

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Larson había ganado su carrera preliminar y conseguido la pole para la edición 65 de los Knoxville Nationals, pero inicialmente asumió que no podría participar en la competencia principal debido al choque de horarios con la Cook Out 400 de Richmond.

El piloto de 34 años debía cumplir primero con sus obligaciones en la NASCAR Cup Series al volante del Chevrolet número 5. Tras comenzar en el puesto 30, Larson mejoró progresivamente durante las 400 vueltas en Richmond y terminó sexto, un resultado importante después de una serie complicada que lo había dejado fuera del top 30 en cuatro de sus cinco carreras anteriores.

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Mientras Larson competía en Richmond, la lluvia retrasó el programa de los Knoxville Nationals en Iowa. Esa circunstancia abrió una posibilidad inesperada. El jefe de equipo Cliff Daniels comenzó a coordinar un plan de emergencia junto con Hendrick Motorsports y el equipo de Larson para trasladarlo rápidamente hasta Knoxville si la pista permitía disputar la carrera principal.

Al finalizar la competencia de Richmond, Larson abandonó inmediatamente el circuito y se dirigió al aeropuerto. Un avión chárter lo esperaba para llevarlo hasta Pella, Iowa. Más de 16.000 aficionados siguieron en tiempo real el recorrido del vuelo mientras el piloto viajaba hacia Knoxville.

Larson llegó al circuito antes del inicio de la B-Main, aunque se perdió las vueltas de calentamiento. Sin embargo, su experiencia en Knoxville Raceway volvió a marcar la diferencia.

Una vez iniciada la carrera principal, Larson tomó el control y dominó las 50 vueltas de la competencia. El piloto del auto número 57 de Silva Motorsports superó a Sheldon Haudenschild y consiguió su cuarto triunfo en los Knoxville Nationals desde 2021.

El resultado coronó una semana especialmente productiva para Larson. Antes de la carrera principal, había sumado victorias en el Capitani Classic y el Southern Iowa Speedway, además del triunfo en su carrera preliminar de Knoxville.

Kasey Kahne completó el podio en el tercer lugar, su mejor resultado en la historia de los Knoxville Nationals.

Larson calificó la victoria como una experiencia surrealista y destacó el respaldo de Hendrick Motorsports para combinar sus compromisos en NASCAR con su participación en las carreras de sprint cars. Su cuarta corona en Knoxville llegó después de un viaje contrarreloj que convirtió una jornada complicada en otra noche histórica de su carrera.

Con información de NASCAR

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