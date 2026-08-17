Greenville, SC.- La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville County, Carolina del Sur. El Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del condado investigan las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido en un complejo residencial de la ciudad.

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Una conocida de Panettiere llamó al servicio de emergencias alrededor de la 1:51 p. m. para informar que la actriz se encontraba inconsciente en un apartamento de Judson Mill Lofts. Cuando los agentes y los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Panettiere en paro cardíaco y comenzaron maniobras de reanimación.

Los profesionales médicos aplicaron reanimación cardiopulmonar y soporte vital avanzado con el objetivo de recuperar sus signos vitales. Sin embargo, los esfuerzos no lograron revertir la emergencia y las autoridades declararon su muerte a las 2:32 p. m.

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La investigación preliminar no encontró indicios de violencia ni circunstancias sospechosas en el lugar. La policía tampoco ha señalado hasta ahora la participación de otra persona en la muerte de la actriz. Las autoridades mantienen abierto el caso mientras esperan los resultados de los estudios forenses.

Información difundida a partir del audio de despacho de emergencias apunta a una posible sobredosis como una de las hipótesis que manejan los equipos que atendieron la emergencia. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado esa posibilidad como causa del fallecimiento. Medios estadounidenses señalaron que el reporte definitivo dependerá de la autopsia y de los análisis toxicológicos.

La Oficina del Médico Forense de Greenville County deberá establecer la causa y la manera de la muerte. Hasta que concluya ese proceso, cualquier explicación sobre el origen del paro cardíaco permanece como una hipótesis y no como una conclusión oficial.

Panettiere alcanzó la fama desde joven y posteriormente consolidó su carrera con personajes destacados en televisión y cine. Interpretó a Claire Bennet en Heroes y a Juliette Barnes en Nashville, papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. También participó en películas como Scream 4 y Scream VI.

Su muerte generó numerosas reacciones en Hollywood mientras las autoridades continúan recopilando información. Por ahora, la investigación permanece abierta y el resultado de la autopsia será clave para esclarecer qué ocurrió durante las últimas horas de la actriz.

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