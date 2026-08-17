Incautan más de seis toneladas de cocaína en operativo de HSI y Semar

Ciudad de México.- En una serie de intervenciones conjuntas de alta precisión, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Houston y Ciudad de México, junto con la Secretaría de Marina (Semar), lograron el decomiso de 6.080 kilogramos de cocaína y la captura de 19 presuntos narcotraficantes frente a las costas del estado de Chiapas, México.

En un comunicado, explicaron que el cargamento interceptado tiene un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 120 millones de dólares.

Destacaron que las acciones formaron parte de los operativos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa orientada a desarticular redes del crimen organizado transnacional y carteles dedicados al tráfico masivo de estupefacientes hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales.

De la misma manera, señalaron que los despliegues marítimos se ejecutaron de manera escalonada en tres fechas del mes de julio: el 16 de julio (2.840 kg y 10 detenidos), el 25 de julio (1.800 kg y 3 detenidos) y el 31 de julio (1.440 kg y 6 detenidos).

7 TONS OF COCAINE SEIZED. Working with the Mexican Navy, @HSI_HQ seized more than $120 MILLION worth of cocaine and arrested 19 traffickers off the coast of Mexico. Under @POTUS Trump and @SecMullinDHS, we will continue preventing this poison from spreading into our… pic.twitter.com/hdsVqYN70o — Homeland Security (@DHSgov) August 17, 2026

Destacan la cooperación binacional

La agente especial a cargo de HSI Houston, Lucia Cabral-DeArmas, destacó que la cooperación binacional evitó el ingreso de más de seis toneladas de droga a las comunidades de ambos países, privando a las organizaciones delictivas de millonarias ganancias económicas.

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Cabral-DeArmas enfatizó que las agencias continuarán profundizando el intercambio de inteligencia para clausurar corredores marítimos ilegales y neutralizar las cadenas de suministro de los carteles.

Por último, indicaron que con estos recientes resultados, las operaciones acumuladas de la iniciativa HSTF alcanzan un balance de 291 arrestos y la incautación de cerca de 118.350 kilogramos de cocaína, además del decomiso de 3 millones de dólares en efectivo, 47 armas de fuego, 51 embarcaciones, seis vehículos terrestres, miles de galones de combustible y una aeronave Cirrus SR-22.

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