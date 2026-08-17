ICE arresta en Massachusetts a brasileño condenado por homicidio en su país

Boston.- Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Massachusetts al ciudadano brasileño Maycon Souto Dos Reis, quien se encontraba prófugo de la justicia internacional tras ser condenado en Brasil a 14 años y tres meses de prisión por homicidio agravado.

En un comunicado, explicaron que el operativo se llevó a cabo el pasado 3 de agosto en las inmediaciones del Tribunal de Distrito de Westborough durante una intervención focalizada de los agentes federales.

Explicaron que la justicia de Brasil había emitido una orden de captura formal contra Souto Dos Reis el 14 de septiembre de 2024 por el delito de asesinato. De acuerdo con los registros oficiales, el migrante ingresó irregularmente a los Estados Unidos el 7 de junio de 2024, momento en el que fue procesado y puesto en libertad provisional en territorio estadounidense.

BIDEN-RELEASED MURDERER ARRESTED.@EROBoston has arrested Maycon Souto Dos Reis, a fugitive who was convicted of aggravated murder in Brazil in 2024. Illegal aliens have NO SANCTUARY — we will get them ALL out of Massachusetts communities. https://t.co/0C3KkNfw4Z pic.twitter.com/33VPgJf63F — Homeland Security (@DHSgov) August 17, 2026

De la misma manera, señalaron que la presencia del fugitivo llamó la atención de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Boston tras un arresto previo ocurrido el 29 de mayo en Southborough, donde fue interceptado por conducir un vehículo automotor sin licencia de conducir válida.

Dicha detención permitió a las autoridades federales cruzar datos y confirmar sus antecedentes penales en el extranjero.

Ver más: ICE repatria a México a dos fugitivos buscados por homicidio en su país natal

Esperan orden final para la deportación

Al respecto, el director interino de la oficina de campo de ERO en Boston, David Wesling, señaló que este caso evidencia el riesgo que representan ciertos individuos que carecen de récord policial dentro de EE.UU. pero arrastran graves condenas en sus países de origen.

Wesling remarcó que las fuerzas federales continuarán ubicando y arrestando a criminales de alta peligrosidad, al tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ratificó que el detenido permanecerá bajo custodia estricta de ICE a la espera de su orden final de deportación.

Video: Unidades Especiales de Medic preparadas para responder a diferentes emergencias.