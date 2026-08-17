DHS confirma terminación del TPS para múltiples países

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó la terminación efectiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los beneficiarios originarios de un amplio grupo de naciones, entre las que figuran Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití.

A través de sus redes sociales recordó que la disposición administrativa deja sin efecto este mecanismo de auxilio humanitario, abriendo un período de profunda incertidumbre legal y laboral para cientos de miles de migrantes que contaban con permisos de trabajo y suspensión temporal de órdenes de expulsión.

De acuerdo con los registros oficiales y la tabla regulatoria publicada por las autoridades federales, la cancelación de la vigencia del TPS también abarca a Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Birmania y Somalia.

Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries. For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3 — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026

Asimismo, la resolución gubernamental marca una directriz de alcance general que revierte amparos extraordinarios concedidos y renovados periódicamente por diversas administraciones para proteger a ciudadanos extranjeros cuyas naciones atraviesan crisis humanitarias o conflictos de gravedad.

Es de recordar, que el TPS fue creado por el Congreso en 1990 bajo el impulso del senador demócrata Edward Kennedy y promulgado por el presidente George H. W. Bush, el TPS fue diseñado como un alivio temporal extraordinario que no otorga residencia permanente ni ciudadanía. Por consiguiente, al declararse la terminación del beneficio, los extranjeros amparados retornan automáticamente a una condición migratoria irregular, quedando legalmente expuestos a requerimientos de detención y eventuales procesos de deportación si no disponen de otra base de ajuste legal.

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Miles de migrantes afectados por la culminación del TPS

La salida de este esquema genera un impacto de alta sensibilidad política y social en la región, especialmente para comunidades como la haitiana, con cerca de 300.000 personas en territorio estadounidense, en momentos en que su país de origen enfrenta un colapso institucional con bandas armadas dominando el 80 % del territorio.

🇺🇸 TRUMP ACELERA EL FIN DEL TPS: MÁS DE 500.000 MIGRANTES ENFRENTAN UN NUEVO ESCENARIO La administración de Donald Trump avanza en su reforma migratoria tras obtener respaldo de la Corte Suprema en disputas relacionadas con la terminación del Estatus de Protección Temporal… pic.twitter.com/2LW4CmnpXA — Maibort Petit (@maibortpetit) August 16, 2026

De igual manera, los ciudadanos de Honduras, cuya protección se mantenía desde 1998, así como los de Nicaragua y Venezuela, enfrentan la pérdida inminente de sus autorizaciones de empleo y estabilidad formal en el país.

Por último, especialistas y defensores de los derechos de los inmigrantes reiteraron el llamado a los afectados a acudir a asesoría jurídica especializada para evaluar vías alternativas de regularización individual. Mientras el Gobierno federal procede con la implementación administrativa del cese de este amparo, diversos sectores advierten sobre las graves repercusiones económicas y sociales que implicará la pérdida de estatus para la fuerza laboral migrante en distintas ciudades de Estados Unidos.

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