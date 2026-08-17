Ciclo de Música Meck Sounds: Boz Biz Band

Charlotte, NC.- Continua la serie anual de conciertos de verano del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg continua en agosto de 2026. Los conciertos de Meck Sounds se vienen realizando desde mayo en diversas ubicaciones del Departamento de Parques y Recreación.

Los conciertos son gratuitos, por lo que podrá reunir a su familia y amigos, llevar una manta y sillas de jardín, y prepararse para noches de música, comida y diversión bajo las estrellas.

Cada concierto tendrá lugar de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.