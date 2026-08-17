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Ciclo de Música Meck Sounds: Boz Biz Band

ENTRETENIMIENTO
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Ciclo de Música Meck Sounds: Boz Biz Band
Cortesía: Meck Sounds
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Continua la serie anual de conciertos de verano del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg continua en agosto de 2026. Los conciertos de Meck Sounds se vienen realizando desde mayo en diversas ubicaciones del Departamento de Parques y Recreación.

Los conciertos son gratuitos, por lo que podrá reunir a su familia y amigos, llevar una manta y sillas de jardín, y prepararse para noches de música, comida y diversión bajo las estrellas.

Cada concierto tendrá lugar de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

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Esta renovada y ampliada serie, anteriormente conocida como Sundown Sounds Music Series, contará con puestos de comida ambulantes. También se podrá comprar cerveza para mayores de 21 años.

No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas del exterior. Los asistentes también podrán completar una breve encuesta para participar en una rifa. Los ganadores de la rifa serán seleccionados durante cada concierto y recibirán una bolsa de regalos veraniegos con artículos esenciales para un día de playa.

Se admiten perros con correa.

Horario de Meck Sounds

  • Boz Biz Band
  • Jueves, 20 de agosto de 2026

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  • De7:00 p.m. a 9:00 p.m.
  • Park Road Park
  • 6220 Park Road, Charlotte, NC

Música variada para todos los gustos.

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