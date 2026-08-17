Charlotte, NC.- Charlotte Motor Speedway reúne a todos los rincones del mundo del automóvil bajo un mismo estandarte. A partir de abril de 2027, dos de los eventos automovilísticos más importantes del sureste se unirán para formar Charlotte Auto Week, una celebración de nueve días de la cultura automovilística que abarca desde clásicos populares y muscle cars estadounidenses hasta los automóviles de colección más codiciados del mundo.

El panorama general

Durante cuatro años, el Charlotte AutoFair y el Smith Hendrick Heritage Invitational han compartido el mismo fin de semana, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de disfrutar de ambas experiencias.

Además la Semana del Automóvil de Charlotte amplía esa visión hasta convertirla en una celebración exclusiva que permite que cada evento brille, al tiempo que anima a los visitantes a sumergirse en todas las facetas de la cultura automovilística, desde parachoques cromados y humo de derrapes hasta coches de colección dignos de Pebble Beach y máquinas de carreras históricas.

Primera semana: AutoFair celebra su 40 aniversario

También, la celebración tendrá lugar del 8 al 10 de abril, coincidiendo con el 40.º aniversario de Charlotte AutoFair. Presentado en colaboración con el Antique Automobile Club of America, AutoFair transforma el interior del circuito Charlotte Motor Speedway en una de las mayores concentraciones de entusiastas del automovilismo de Estados Unidos, con miles de coches clásicos, personalizados, hot rods, muscle cars, antigüedades, vehículos especiales, vendedores de repuestos, objetos de colección y atracciones para toda la familia.

Además hay que destacar que el registro de vehículos es acá: Registre un vehículo para AutoFair en línea en www.charlottemotorspeedway.com/events/autofair .

Entre los fines de semana

La Semana del Automóvil no termina cuando finaliza AutoFair.

Una serie de eventos comunitarios a lo largo de la semana darán continuidad a la celebración, incluyendo la primera reunión de Cars & Coffee en el Charlotte Motor Speedway, en el Ten Tenths Motor Club.

También en los próximos meses se anunciarán eventos comunitarios y horarios adicionales.

Segunda semana: Regresa el Heritage Invitational.

La Semana del Automóvil de Charlotte concluirá del 15 al 17 de abril con la quinta edición anual del Smith Hendrick Heritage Invitational , la experiencia automovilística de lujo que se ha convertido rápidamente en un evento imperdible para las comunidades de coleccionistas y aficionados a los automóviles de lujo.

Además el evento Heritage Invitational, que se celebrará en el Ten Tenths Motor Club, tendrá como plato fuerte:

Jueves 15 de abril: La cena de bienvenida de Hendrick Heritage reúne a la comunidad automovilística de lujo para una noche de camaradería y recaudación de fondos.

Viernes 16 de abril: Regresan las carreras de IROC junto con el Heritage Invitational Charity Pro-Am a beneficio de Speedway Children’s Charities.

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Sábado 17 de abril: El regreso de RADwood , que celebra los vehículos, la moda, la música y la cultura icónicos de los años 80 y 90.

Sábado 17 de abril: El concurso de elegancia Smith Hendrick Heritage Invitational , reconocido internacionalmente, exhibe más de 100 de los mejores automóviles de colección del mundo.

Inscripción al concurso: Las solicitudes de vehículos están disponibles en www.heritageinvitational.com .

¿Qué sigue?

En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre la presencia de celebridades, exhibiciones de vehículos destacados, exposiciones especiales, eventos comunitarios, entretenimiento y paquetes de entradas.

Finalmente las entradas, los horarios y la información más reciente sobre la Semana del Automóvil de Charlotte están disponibles en www.charlottemotorspeedway.com .

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video:Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway