Trump impone aranceles de hasta 100 % a la importación de drones extranjeros

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación oficial para contrarrestar los riesgos a la seguridad nacional derivados de la importación de aeronaves no tripuladas y sus partes.

En un comunicado la Casa Blanca explicó que La medida establece un esquema arancelario de hasta el 100 % sobre drones extranjeros y componentes críticos, con el objetivo de impulsar la producción manufacturera local, proteger la infraestructura de defensa y asegurar la cadena de suministro tecnológico en territorio estadounidense.

La directiva fija un gravamen ad valorem del 100 % para drones de capacidades sensibles, incluidos aquellos con un peso de despegue superior a 25 kilogramos o equipados con cámaras térmicas, además de sus estaciones de conexión.

Asimismo, señalaron que determinó un arancel del 25 % para modelos comerciales de menor escala, mientras que los dispositivos provenientes de socios comerciales como la Unión Europea, Japón, Taiwán y Corea del Sur tendrán una tasa del 15 %, y las importaciones del Reino Unido contarán con una tarifa preferencial del 10 %.

Respecto a los plazos de ejecución, los aranceles más estrictos entrarán en vigor 21 días después de la firma presidencial, mientras que los gravámenes para piezas no sensibles o exentas por el Departamento de Guerra se aplicarán en un plazo de 180 días.

Buscan reducir la dependencia tecnológica

De manera complementaria, el decreto faculta a la Secretaría de Comercio para implementar un programa de relocalización industrial (onshoring) orientado a subsidiar e incentivar a las compañías que inviertan en nuevas plantas de ensamblaje de drones dentro de EE. UU.

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Desde la Casa Blanca recalcaron que los drones constituyen una herramienta estratégica determinante en los conflictos armados contemporáneos y en las operaciones de defensa nacional.

Por último, las autoridades advirtieron que la excesiva dependencia de piezas extranjeras genera graves riesgos de espionaje y vulnerabilidades de ciberseguridad, lo que hace indispensable acelerar la capacidad productiva de las fábricas estadounidenses para garantizar la soberanía operativa y militar.

Esta acción se articula con las políticas comerciales implementadas bajo la Sección 232 y los decretos de soberanía del espacio aéreo firmados en 2025. Con este nuevo paquete arancelario, la administración busca reducir la dependencia tecnológica de naciones adversarias y repatriar empleos industriales, consolidando el liderazgo de los Estados Unidos en la fabricación, innovación y exportación de tecnologías no tripuladas.

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