Reportan nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Caracas.- Organizaciones de Derechos Humanos confirmaron el viernes 14 de agosto una nueva jornada de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, en la que la directiva de Foro Penal verificó la salida de al menos 64 personas al cierre de la noche.

El proceso de constatación técnica de identidades y condiciones jurídicas se mantuvo activo en varios centros penitenciarios del territorio nacional, marcando un nuevo hito dentro de las exigencias cívicas por la liberación plena, definitiva e incondicional de todos los privados de libertad por motivos políticos.

Entre los excarcelados identificados por las organizaciones figuran Yolimar Alemán, Daniel Zambrano, Marifrancys Marcano, Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, a quienes se sumó un contingente de 25 personas vinculadas al caso de Plaza Venezuela que salieron del penal El Rodeo I.

#14Ag Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de los hoy ex presos políticos: – JUAN CAMILO VARGAS PICÓN (Nacionalidad Colombiana)

– FREDY ALBERTO MOGOLLON ROJAS

– JUAN CARLOS MACUALO OROZCO

– JOSE GREGORIO TREJO FIGUEREDO

– JOSE FELIX CARRIZALES SAYAGO

– RANDOLPH… pic.twitter.com/9ks8pxAqOz — Foro Penal (@ForoPenal) August 15, 2026

Marco Rubio valoró la liberación de presos políticos

Por otro lado, entidades como Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) enfatizaron que muchos de estos ciudadanos permanecían detenidos desde 2020 y 2022 bajo expedientes sin debido proceso y denuncias de tratos crueles, advirtiendo que el reclamo no cesará hasta vaciar todos los calabozos de detenidos de conciencia.

#ATENCIÓN Alentamos los avances que conduzcan a la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela. Confirmamos la excarcelación de Yolimar Alemán y Daniel Zambrano. Abrazamos con profunda emoción sus excarcelaciones, sabiendo el alivio que representa… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) August 14, 2026

#AHORA | Tras ser excarcelados de El Rodeo I, un grupo de 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela exige "¡Justicia!" a las afueras del centro de detención. 📍 Listado de excarcelados:

1. Elías Noriega

2. Javier Morillo

3. Merwin Simons

4. Jesús García

5. Naudy Laya

6.… https://t.co/TJZZhrluMO pic.twitter.com/G2cETsLfu6 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 14, 2026

Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, valoró la liberación de más de 130 presos políticos como un paso crucial para la reconciliación del país, subrayando que desde el 3 de enero se han contabilizado 1.046 venezolanos excarcelados.

The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released. As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 14, 2026

En este sentido, el alto funcionario norteamericano ratificó a través de sus canales oficiales que Washington mantiene un seguimiento directo al plan de tres fases y al desarrollo de las conversaciones presenciales sostenidas por los actores locales con las autoridades interinas.

Por último, es de mencionar que el contexto de las excarcelaciones coincidió con el cierre del primer ciclo formal de negociaciones entre el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, concluido el 12 de agosto con acuerdos dirigidos a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ajustes institucionales. En ese escenario, la situación de los presos políticos se mantiene como el tema de mayor sensibilidad y prioridad tanto en la agenda de diálogo nacional como en las evaluaciones de la comunidad internacional.

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