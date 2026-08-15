EE.UU. lanza iniciativa de cables submarinos y redes seguras para el Caribe

Punta Cana.- Una delegación de los Estados Unidos participó esta semana en la Reunión General Anual de la Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

El Departamento de Estado en un comunicado indicó que durante el encuentro con ministros, reguladores y directivos de la industria, los funcionarios norteamericanos reafirmaron el compromiso de Washington con el fortalecimiento de infraestructuras digitales seguras, instando a los gobiernos caribeños a excluir a proveedores no confiables de sus plataformas tecnológicas y a modernizar sus redes con estándares de alta protección.

The United States detailed a new U.S. initiative to expand trusted undersea cable connectivity across the Caribbean and Central America. The initiative will help power the region's economy for decades. The U.S. is committed to being a trusted partner. Learn more:… — State Department Economic Affairs (@EconAtState) August 14, 2026

En el marco de la conferencia regional, el Gobierno estadounidense anunció una nueva iniciativa de cables submarinos para el Caribe y Centroamérica, orientada a expandir la conectividad de alta velocidad y asegurar redes resilientes y protegidas.

Destacaron que esta estrategia busca salvaguardar la transmisión de datos frente a vulnerabilidades externas y consolidar un ecosistema de telecomunicaciones capaz de apuntalar el crecimiento económico y la seguridad regional a largo plazo.

Financiamiento de redes 5G

Como paso previo al foro, el Departamento de Estado organizó entre el 7 y 8 de agosto el Acelerador de Transformación Digital Estados Unidos-Caribe, un espacio de trabajo que vinculó a los entes reguladores de la región con empresas e inversionistas norteamericanos.

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Asimismo, acotaron que el programa permitió estructurar proyectos específicos para cada país centrados en el financiamiento de redes 5G, conectividad satelital, despliegue de cables submarinos y adopción de capacidades en inteligencia artificial.

De manera complementaria, el Departamento de Estado articulará asistencia técnica y asesoría jurídica a través del Programa de Desarrollo de Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio. Este mecanismo brindará apoyo a las naciones del hemisferio en la redacción de leyes para regular proveedores confiables y establecer normativas de seguridad para blindar las infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Por último, las autoridades de EE.UU. felicitaron a la República Dominicana por su liderazgo en el avance de la infraestructura digital confiable. La administración estadounidense ratificó su disposición de continuar suministrando herramientas de financiamiento, asistencia técnica y articulación diplomática para asegurar que la transformación digital del Caribe genere oportunidades comerciales e inversión de beneficio mutuo.

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