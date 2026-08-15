CBP incauta más de $33 millones en productos falsificados del Mundial 2026

Washington.- La Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) anunció la conclusión de su despliegue especial de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logrando un récord histórico con la incautación de mercancía falsificada valorada en más de 33,1 millones de dólares.

En un comunicado, explicaron que durante todo el evento deportivo, los oficiales y especialistas aduaneros priorizaron la defensa del comercio legítimo y los derechos de propiedad intelectual en todos los puertos de entrada del país.

De acuerdo con el balance oficial cerrado al 20 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron 2.246 incautaciones en las que interceptaron 476.903 artículos apócrifos que infringían marcas registradas.

La comisionada ejecutiva adjunta de la OFO, Diane J. Sabatino, subrayó que los operativos enviaron un mensaje contundente de cero tolerancia ante el contrabando, destacando que estas acciones protegen la seguridad económica nacional y evitan que ganancias millonarias financien a organizaciones criminales transnacionales vinculadas a la explotación laboral.

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Miles de camisetas incautadas

Entre los procedimientos más relevantes realizados en contenedores de carga y envíos comerciales, los inspectores confiscaron más de 18.000 camisetas falsificadas de la selección de México, valoradas en más de 2,7 millones de dólares en precio sugerido al consumidor (MSRP).

Asimismo, se decomisaron cerca de 68.000 juguetes apócrifos de la mascota oficial de la FIFA por un valor superior a los 2,3 millones de dólares, además de más de 13.000 camisetas de imitación de la marca Adidas, tasadas en 1,8 millones de dólares tras peritajes de autenticidad.

El operativo contó con el respaldo estratégico de la plataforma virtual COMPASS, una herramienta interactiva desplegada por la CBP desde el 1 de abril de 2026 que atendió más de 85.000 consultas de importadores y agentes aduanales sobre normativas comerciales, regulaciones de marca y protocolos de inspección. La asistencia digital facilitó el cumplimiento normativo del sector importador y permitió que los agentes en aduanas concentraran sus capacidades operativas en las cargas de alto riesgo.

Todos los cargamentos retenidos fueron procesados conforme a las leyes federales de los Estados Unidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para su destrucción y disposición final. La CBP reiteró que mantendrá la vigilancia estricta en todos los pasos fronterizos, marítimos y aéreos, instando a transportistas y empresas comerciales a colaborar activamente en la protección del mercado frente al fraude y la piratería.

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