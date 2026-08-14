USCIS cambiará los formularios I-539 e I-765 sin dar margen de gracia

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que el próximo 15 de septiembre de 2026 publicará versiones revisadas del Formulario I-539 (Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante) y del Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo).

En un comunicado, indicaron que ambas planillas llevarán como fecha de edición oficial el 09/15/26 y sustituirán de manera inmediata a los formatos vigentes en la actualidad.

Explicaron que la actualización responde a la implementación de la regla final sobre el Establecimiento de un Período Fijo de Admisión y Procedimiento de Extensión de Estadía para Estudiantes Académicos No Inmigrantes, Visitantes de Intercambio y Representantes de Medios de Información Extranjeros.

De acuerdo con la agencia federal, los cambios en los formularios resultan estrictamente necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta nueva normativa migratoria.

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USCIS reiteró que no otorgará período de gracia

Por otro lado, USCIS advirtió expresamente que no otorgará ningún período de gracia para la transición documental. Por consiguiente, la nueva edición 09/15/26 del Formulario I-539 reemplazará de forma obligatoria a la versión del 08/28/24, mientras que la edición 09/15/26 del Formulario I-765 dejará sin efecto a la emitida el 08/21/25.

Respecto a las fechas de envío y recepción, la agencia detalló las condiciones que deberán acatar los solicitantes:

Las versiones anteriores (08/28/24 para I-539 y 08/21/25 para I-765) serán aceptadas únicamente si tienen matasellos postal o son transmitidas por vía electrónica antes del 15 de septiembre de 2026 .

. A partir del 15 de septiembre de 2026 o después, cualquier solicitud radicada con las ediciones anteriores será rechazada automáticamente, siendo válidas únicamente las planillas con edición 09/15/26.

En este sentido, para evitar retrasos y devoluciones, el organismo habilitó en sus páginas oficiales vistas previas de los formularios del 09/15/26 junto con sus respectivas instrucciones.

Por último, no obstante, las autoridades enfatizaron a los usuarios y representantes legales que no deben someter estas nuevas versiones antes del 15 de septiembre, ya que serán procesadas exclusivamente a partir de la fecha de entrada en vigor.

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