México reporta 271.193 deportaciones desde EE.UU.

Ciudad De México.- El Gobierno de México dio a conocer que un total de 271.193 ciudadanos mexicanos han sido repatriados desde los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, fecha en que la administración de Donald Trump intensificó las restricciones migratorias.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló que 171.508 traslados se ejecutaron por vía terrestre y 99.685 por vía aérea bajo el esquema de asistencia de la estrategia nacional “México te abraza”.

De la misma manera, las autoridades migratorias precisaron que el 95 % de los connacionales devueltos provienen de estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y el Estado de México.

Asimismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el Estado ha brindado acompañamiento integral a los retornados mediante el suministro de más de 453.000 raciones de comida caliente y cerca de 80.000 asistencias médicas y psicológicas, asegurando una recepción con plenas garantías y trato digno.

Hoy participamos en la Conferencia Matutina de nuestra Presidenta @Claudiashein, junto a la secretaria de @SEGOB_mx, @rosaicela_, para dar cuenta en materia migratoria. Cifras del 20 de enero al 13 de agosto:

🔸271,193 connacionales recibidos.

🔸171,508 ingresaron por vía… pic.twitter.com/wwWrgeLPfB — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 14, 2026

Rechazan revocar la visa al hijo de López Obrador

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto de “injerencia” la decisión de Washington de revocarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

#Mañanera |🗣️ "Es un sentido de injerencia en la política mexicana, no veo yo otra razón" Sheinbaum sobre la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. pic.twitter.com/MlDf2THma9 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 14, 2026

La jefa de Estado enfatizó que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo e instó a las autoridades estadounidenses a presentar pruebas concretas ante la Fiscalía General de la República (FGR) si existen imputaciones legales contra ciudadanos mexicanos, en lugar de utilizar los visados con fines de presión política.

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En este sentido, el caso de López Beltrán se inscribe en un contexto más amplio donde EE.UU. ha cancelado más de 175.000 visados desde inicios de 2025, afectando a diversos actores políticos, incluidos gobernadores y alcaldes.

Mediante un pronunciamiento público, López Beltrán responsabilizó de la suspensión de su visa al secretario de Estado Marco Rubio y a su subsecretario Christopher Landau, solicitando a la Casa Blanca la destitución de ambos funcionarios.

Por último, en materia de control fronterizo, el Ejecutivo federal resaltó que los cruces irregulares hacia territorio norteamericano continúan a la baja, consolidando una reducción del 97,5 % en los encuentros de migrantes registrados por la CBP desde el inicio del mandato de Sheinbaum en octubre de 2024, lo que refleja un cambio notable en la dinámica de tránsito hacia la frontera norte.

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