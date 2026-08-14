Luigi Mangione se declara culpable por asesinato de Brian Thompson

Manhattan.- Luigi Mangione, de 28 años, se declaró culpable el viernes 14 de agosto ante un tribunal federal de Manhattan por cargos de acoso interestatal con resultado de muerte vinculados al asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el reconocimiento voluntario de los hechos se llevó a cabo en presencia de los familiares directos de la víctima, marcando un hito procesal determinante a casi dos años del ataque armado perpetrado en las calles de Nueva York en diciembre de 2024.

Trascendió que durante su testimonio formal ante la jueza Margaret Garnett, el imputado confesó haber fingido ser un potencial inversionista mediante correo electrónico para ubicar la conferencia donde interceptó y disparó por la espalda al alto ejecutivo.

🚨 BREAKING: Luigi Mangione has officially pleaded GUILTY in federal court The DOJ intends to seek LIFE in prison without the possibility of parole Leftist NYC jurors will NO LONGER be able to set him free. pic.twitter.com/PNSOXv0S6G — Nick Sortor (@nicksortor) August 14, 2026

Asimismo, Mangione reconoció que ejecutó el ataque con pleno conocimiento de su ilicitud, atribuyendo su conducta a la frustración acumulada por el manejo médico de una lesión de espalda que padeció, aun cuando el Ministerio Público corroboró que el acusado jamás figuró como asegurado ni tuvo vínculo contractual con la compañía.

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Enfrenta cadena perpetua

Por otro lado, se conoció que tras consolidarse la aceptación de culpabilidad en la esfera federal, Mangione enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, mientras que la fiscalía propuso una condena privativa de la libertad de entre 24 y 30 años de prisión.

🚨Luigi Mangione's attorney's statement after his guilty plea today:

"[Luigi] endured years of severe debilitating [back pain] while struggling to navigate…health insurance systems. Like thousands of people…he believed that the system had failed him & destroyed his life" pic.twitter.com/qsODr4i0XE — Luigi Archive (@Luigi_Archive) August 14, 2026

En este sentido, la audiencia para la lectura definitiva de la sentencia fue programada para el próximo 18 de diciembre, instancia en la que la magistrada a cargo ejercerá su potestad para fijar los años de reclusión correspondientes en el sistema penitenciario federal.

Por último, a través de una declaración pública, los familiares de Brian Thompson catalogaron este dictamen como un avance crucial hacia la justicia y la debida rendición de cuentas del atacante. El proceso, originado tras la captura de Mangione en Pensilvania con municiones grabadas con consignas contra las aseguradoras, mantiene en vilo al sector corporativo y legal estadounidense de cara a la sentencia penal definitiva.

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