Voces de la Libertad: Noche de poesía oral y narración de cuentos

La entrada a este evento es gratuita, pero se sugiere una donación de 5 dólares.

Voices of Liberty está inspirado en el quincuagésimo centenario de los Estados Unidos y está dirigido por cuatro poetas locales.

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A través de la interpretación de obras originales, los artistas explorarán los complejos temas de la libertad, la pertenencia, la identidad y la búsqueda de la felicidad. Tras cada presentación, se invitará al público a participar en conversaciones guiadas, creando espacios para la reflexión y el diálogo.

Tanto si va a escuchar como a compartir, Voices of Liberty te invita a reflexionar sobre los principios fundacionales de Estados Unidos y lo que significa perseguirlos hoy en día.

Otras actividades para disfrutar en el Museo de Historia de Charlotte

Exposiciones El museo cuenta con cuatro galerías con exposiciones permanentes y temporales sobre más de 400 años de historia de Charlotte. Algunas exposiciones se pueden ver en línea. Además, los visitantes pueden recorrer los jardines y explorar la Casa Alexander Rock de 1774, el manantial y la cocina, todo incluido con la entrada general. Puede comprar entradas y una visita guiada aquí . Ver exposiciones actuales

Terreno de la casa de Alexander de 1774 La Casa Alexander Rock es la última vivienda que se conserva de uno de los redactores de la primera Constitución y la primera Declaración de Derechos de Carolina del Norte. Terminada en 1774, la construcción es un testimonio de la destreza y el ingenio de sus creadores, del trabajo de personas esclavizadas y la última estructura que queda de la historia revolucionaria de Charlotte. Obtenga más información sobre el terreno.

Lee también: Entrada gratuita al Museo Mint Randolph los miércoles en 2026 Escuela Siloam La Escuela Siloam es una de las escuelas afroamericanas más antiguas que aún se conservan en el condado Mecklenburg, y la única escuela Rosenwald en el condado declarada sitio histórico. Junto con los colaboradores comunitarios, el Museo lideró una campaña de recaudación de fondos de 1,2 millones de dólares para salvar la histórica Escuela Siloam. El Museo trasladó la escuela a su campus de East Charlotte en septiembre de 2023 y abrió el edificio al público en junio de 2024. Más información sobre la escuela Siloam

Campana de la libertad estadounidense La Campana de la Libertad Estadounidense celebra los ideales de libertad prometidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue donada por la Fundación Belk en el año 2000 y es la campana más grande de su tipo en el mundo. Mide 2,13 metros de alto, 2,13 metros de ancho y pesa 7,5 toneladas.

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