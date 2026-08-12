NHC vigila la tormenta Cristóbal en el Atlántico y emite alerta en Hawái

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas por el incremento de la actividad ciclónica tanto en la cuenca del Atlántico como en el Pacífico Central. En el Atlántico, se confirmó la formación de la tormenta tropical Cristóbal, el tercer sistema nombrado de la temporada 2026, ubicado al oeste-suroeste de las islas Azores.

Las autoridades meteorológicas prevén que Cristóbal sea un sistema de corta duración con impactos mínimos en zonas pobladas y sin amenaza para las costas continentales.

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No obstante, los expertos mantienen bajo estricta vigilancia dos perturbaciones adicionales en la región de desarrollo principal del Atlántico que podrían estructurarse hacia el fin de semana.

Here are the 2am HST 12 Aug Key Messages for an area of low pressure located to the ESE of the Hawaiian Islands (#CP93) which has a high chance (90%🔴) of tropical cyclone formation this week. Check back for more information at https://t.co/Oy8uoeRKme and @NWSHonolulu pic.twitter.com/vmVO3VLrvH — NHC Pacific (@NHC_Pacific) August 12, 2026

Se mantienen en alerta

Detallaron que en el Pacífico Central, la atención meteorológica se concentra en el sistema CP93, ubicado al este-sureste de Hawái, el cual registra un 90 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Los modelos de pronóstico señalan que la baja presión se desplazará hacia el oeste-noroeste, pudiendo aproximarse o cruzar sobre el archipiélago hawaiiano a finales de esta semana o durante el fin de semana.

The Atlantic Basin is becoming more active as we approach the peak of the annual hurricane season. Tropical Storm Cristobal is expected to be short-lived and have minimal impacts but we're watching two additional systems for possible formation in the main development region later… pic.twitter.com/ZV33zSIx3a — National Weather Service (@NWS) August 12, 2026

Ante la trayectoria prevista, las agencias de emergencia en Hawái urgieron a los residentes a seguir de cerca la evolución del fenómeno ante el riesgo de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y peligroso oleaje. Meteorólogos recordaron que, ante la proximidad del pico de la temporada ciclónica, la población debe mantener activos sus planes familiares de contingencia.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad