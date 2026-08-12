Modified date:

NHC vigila la tormenta Cristóbal en el Atlántico y emite alerta en Hawái

ESTADOS UNIDOS
11
NHC vigila la tormenta Cristóbal en el Atlántico y emite alerta en Hawái
Foto: Cortesía X @NWS
Maria Gabriela Perez

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas por el incremento de la actividad ciclónica tanto en la cuenca del Atlántico como en el Pacífico Central. En el Atlántico, se confirmó la formación de la tormenta tropical Cristóbal, el tercer sistema nombrado de la temporada 2026, ubicado al oeste-suroeste de las islas Azores.

Las autoridades meteorológicas prevén que Cristóbal sea un sistema de corta duración con impactos mínimos en zonas pobladas y sin amenaza para las costas continentales.

Ver más: NHC vigila tres sistemas con potencial desarrollo en el Atlántico

No obstante, los expertos mantienen bajo estricta vigilancia dos perturbaciones adicionales en la región de desarrollo principal del Atlántico que podrían estructurarse hacia el fin de semana.

Se mantienen en alerta

Detallaron que en el Pacífico Central, la atención meteorológica se concentra en el sistema CP93, ubicado al este-sureste de Hawái, el cual registra un 90 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Los modelos de pronóstico señalan que la baja presión se desplazará hacia el oeste-noroeste, pudiendo aproximarse o cruzar sobre el archipiélago hawaiiano a finales de esta semana o durante el fin de semana.

Ante la trayectoria prevista, las agencias de emergencia en Hawái urgieron a los residentes a seguir de cerca la evolución del fenómeno ante el riesgo de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y peligroso oleaje. Meteorólogos recordaron que, ante la proximidad del pico de la temporada ciclónica, la población debe mantener activos sus planes familiares de contingencia.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte