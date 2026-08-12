Raleigh, NC.- Tras la Orden Ejecutiva del 10 de agosto de 2026 sobre vacunas infantiles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) reafirma la importancia de las vacunas para proteger a los niños y anima a los padres y cuidadores a consultar con sus pediatras o proveedores de atención médica.

El Dr. Larry Greenblatt, Director de Salud del Estado y Director Médico del NCDHHS, hizo la siguiente declaración: «Las vacunas desempeñan un papel fundamental en la protección de los niños, sus familias y comunidades contra la propagación prevenible de enfermedades infecciosas.

La sólida evidencia que respalda las recomendaciones actuales sobre vacunación sigue vigente, y las vacunas continúan estando ampliamente disponibles y accesibles para las personas y familias en todo el estado. Se recomienda a las personas y familias que consulten con su médico sobre las vacunas recomendadas y disponibles.

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Por el momento, Carolina del Norte no prevé cambios en sus directrices clínicas sobre la vacunación infantil . Las vacunas están disponibles en consultorios médicos privados, centros de salud comunitarios, departamentos de salud locales y farmacias. Los niños desde el nacimiento hasta los 18 años que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden vacunarse sin costo alguno a través del programa Vacunas para Niños en los centros de atención médica afiliados a VFC .

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) dispone de un kit de herramientas bilingüe sobre vacunas infantiles que incluye recursos para ayudar a los profesionales sanitarios y a las familias a hablar sobre las vacunas infantiles y proporciona a los padres la información que necesitan para proteger lo que más importa: la salud de sus hijos.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) mantiene su compromiso de velar por la seguridad y la salud de todos los niños del estado, así como de garantizar la disponibilidad de vacunas que salvan vidas».

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