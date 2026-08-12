La inflación en EE.UU. se ubica en 3.4% anual impulsada por la energía

Washington.- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los Estados Unidos experimentó un leve incremento del 0,1% durante el periodo de junio a julio, según el reporte oficial presentado el miércoles 12 de agosto por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

A través de diversos medios de comunicación se conoció que pese a la inestabilidad en los precios de los carburantes, el costo de vida general se mantuvo en cotas elevadas para los consumidores. En la medición interanual, la tasa de inflación registró una moderación marginal al pasar del 3,5% al 3,4%.

CPI for all items increases 0.1% in July; shelter rises #BLSData https://t.co/rfom5qBDtv — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) August 12, 2026

A pesar de esta desaceleración, los expertos indicaron que la cifra representa una presión continua sobre el poder adquisitivo familiar, debido a que el IPC se mantiene por encima del ritmo de crecimiento de los salarios, los cuales registraron un avance del 3,2% el mes pasado.

Destacaron además, que el factor determinante en el encarecimiento de los precios sigue siendo el rubro energético, impactado por el desarrollo del conflicto armado con Irán. Dicha situación geopolítica elevó el petróleo crudo Brent a 90 dólares por barril, el crudo estadounidense a 84 dólares y el promedio nacional de la gasolina a 4.03 dólares por galón.

La inflación anual en EE.UU. bajó al 3,4 % en julio https://t.co/LFDs31wTNN — CNN en Español (@CNNEE) August 12, 2026

Inflación excluye alimentos y energía

Por otro lado, la inflación subyacente o «básica», que excluye los volátiles rubros de alimentos y energía, registró un repunte del 0,2% mensual, superando al indicador general.

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Advirtieron que la persistencia de esta tendencia genera alerta entre los analistas económicos, ya que sugiere que las presiones inflacionarias se están trasladando desde la energía y las cargas arancelarias hacia otras categorías de consumo masivo dentro de la economía nacional.

Por último, se conoció que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal sostendrá su próxima reunión de política monetaria a mediados de septiembre. En esa cita, los altos funcionarios definirán si reanudan el endurecimiento monetario mediante una subida de tasas o si mantienen el sesgo de pausa a la espera de nuevos indicadores sobre el mercado laboral y el comportamiento del consumo.

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