Concord, NC.- El Charlotte Motor Speedway, ubicado en 5555 Concord Pkwy. South, Concord, organiza un evento mensual llamado » Cars and Coffee «, presentado por Hendrick Cars.

Generalmente tienen lugar el tercer sábado de cada mes.

El evento «Cars and Coffee» tendrá lugar en la zona de aficionados del circuito de carreras de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

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La participación es gratuita, tanto para propietarios de vehículos como para espectadores. Puede asistir a admirar coches clásicos, personalizados y hot rods, y conocer a otros aficionados.

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Fechas de Cars and Coffee en 2026 15 de agosto

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19 de diciembre Cruceros Clásicos de Monroe La asociación Classic Cruisers of Monroe organiza o publicita varias concentraciones de coches clásicos con regularidad. Lee también: Opción Fin de Semana: Exhibición de autos clásicos Asegúrate de consultar la página de Facebook de Classic Cruisers of Monroe para estar al tanto de cualquier actualización del calendario. El evento Classic Cruisers of Monroe Cruise-in se celebra el tercer domingo de cada mes, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el centro comercial Poplin Place, situado en 3001 W Roosevelt Blvd, Monroe, NC. Encuentro de Cruceros Clásicos de Monroe — 2026 16 de agosto

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