Deportan a pandilleros convictos por homicidio, agresión sexual y narcotráfico

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó sobre la reciente repatriación de varios integrantes de pandillas criminales en situación migratoria irregular, llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, explicó que los operativos ejecutados durante la última semana permitieron expulsar del territorio estadounidense a individuos con un extenso historial delictivo que abarca homicidio involuntario, agresión sexual, conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de drogas.

Buscan fortalecer la seguridad del país

La medida fue ratificada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien destacó que la salida de estos delincuentes fortalece la seguridad de las comunidades en todo el país.

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El funcionario aseguró que la agencia se encuentra ejecutando de manera estricta el mandato del presidente Donald Trump para deportar a extranjeros indocumentados que representen una amenaza a la ley y el orden, enfatizando que las remociones salvan vidas en suelo norteamericano.

Por otro lado, señalaron que entre los procesados figura Jonás Pérez-Rodríguez, ciudadano mexicano e integrante de la pandilla Sureños, expulsado el 4 de agosto tras cumplir condenas por homicidio involuntario, lesiones graves por conducción en estado de ebriedad y agresión agravada.

Asimismo, el 9 de agosto fue repatriado el hondureño Jhony Mejía, miembro de la misma estructura criminal, quien contaba con antecedentes por tentativa de homicidio intencional y posesión de armas punzocortantes en prisión.

El reporte oficial también incluye la expulsión del mexicano José Enrique Galindo-Arteaga, vinculado a la banda Los Paisas y condenado por agresión sexual, ejecutada el 3 de agosto. Ese mismo día se concretó la deportación de Carlos Narciso Villarreal, de nacionalidad mexicana y miembro de la pandilla Bloods, señalado por intento de robo, posesión de bienes robados y antecedentes por violencia doméstica y agresiones físicas a mujeres.

Por último, indicaron el 4 de agosto las autoridades hicieron efectiva la salida del dominicano Miguel Andrés Veras Martes, integrante de la organización Trinitarios, sancionado penalmente por fabricación y distribución de sustancias controladas, porte de armas peligrosas en delitos violentos y conducción temeraria.

Con estas acciones, el Departamento de Seguridad Nacional reafirmó su estrategia de tolerancia cero frente al crimen organizado transnacional dentro de las fronteras estadounidenses.

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